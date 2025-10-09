Sacred 2 Remaster: Release im nächsten Monat

Wie Publisher THQ Nordic und Studio SparklingBit ankündigen, erscheint "Sacred 2 Remaster" am 11. November. Das Remaster des Action-RPGs "Sacred 2: Fallen Angels" erwartet uns dann auf den Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Als Preise wurden $19.99 / € 19.99 für PC und $29.99 / €29.99 für Konsolen kommuniziert, was in Schweizer Franken erfahrungsgemäss im gleichen Rahmen liegt. Einen neuen Trailer gibt es nicht, daher übernimmt der Ankündigungstrailer die Aufgabe, uns auf das Spektakel einzustimmen:

Über Sacred 2 Remaster

"Ancaria steht am Rande einer Katastrophe. T-Energie, die mysteriöse Quelle der Macht, die dieser Welt einst den Wohlstand brachte, verbreitet nun Korruption, Zwietracht und Chaos. Inmitten des Krieges und Verrates erheben sich sechs Helden – mit ganz eigenen Schicksalen, Fähigkeiten und Möglichkeiten, sich ihren Weg durch diese lebendige, offene Welt zu bahnen.

In diesem Remaster des beliebten Action-RPGs Sacred 2: Fallen Angels kehren die Spieler in ein riesiges Fantasy-Reich zurück, wo sie hunderte Quests, gefährliche Dungeons und einzigartige Kampfkünste erwarten, die es zu meistern gilt. Kämpfe gegen monströse Kreaturen, entdecke uralte Geheimnisse und forme deinen Charakter durch Beute, Stufenaufstiege und umfassende Anpassungsmöglichkeiten.

Mit verfeinerten Kampfmechaniken, einer modernen Benutzeroberfläche, vollständiger Controller-Unterstützung und sämtlichen Erweiterungen haucht dieser Remaster dem beliebten Fantasy-Spiel neues Leben ein – ganz egal, ob du Ancaria zum ersten Mal besuchst oder nach vielen Jahren dorthin zurückkehrst.

Schmiede deine Legende. Entscheide über das Schicksal von Ancaria.