Laufender Playtest zu SacriFire

Pixelated Milk lässt uns wissen, dass bis zum 24. Juni ein öffentlicher Spieletest für das anstehende RPG "SacriFire" läuft. Wer nicht dazu kommt, das Spiel auf diesem Wege auszuprobieren, kann sich die ersten 17 Minuten in einem schon vor ein paar Tagen von IGN veröffentlichten Video anschauen (siehe unten). Auch wurde im Rahmen der Future Games Show ein Gameplay-Trailer veröffentlicht. Noch ganz ohne Release-Datum und Zeitraum, erscheint das Spiel wann immer es so weit ist für die Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Über SacriFire

"SacriFire ist ein demnächst erscheinendes RPG, inspiriert von Spielen der 90er Jahre, mit denen unsere Liebe zum Gaming begann.

Hauptmerkmale