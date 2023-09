SaGa Emerald Beyond angekündigt

Square Enix kündigte während der heutigen Nintendo Direct "SaGa Emerald Beyond" an, ein neues Abenteuer der gefeierten RPG-Reihe. "SaGa Emerald Beyond" vereint die Kernelemente aus Kampf- und Freeform-Szenarien der Vorgänger, um so die ultimative SaGa-Erfahrung für Fans und Neueinsteiger gleichermassen zu kreieren. Serien-Liebhaber dürfen sich darüber hinaus auf die Musik des bekannten Komponisten Kenji Ito und Artwork des gefeierten Künstlers Satoshi Kuramochi freuen.

Im neuen Trailer zeigt "SaGa Emerald Beyond" die vielfältigen Charaktere aus verschiedenen Welten, die fünf eigene Geschichten zu bieten haben. Spieler wählen einen der sechs Protagonist*innen aus, um ihre Reise zu beginnen. Sie werden von den geheimnisvollen „Emerald Waves“ durch 17 umwerfende Welten geleitet, in denen sie diverse Völker und Stämme, einschliesslich Monstern, Mechs und Vampiren, kennenlernen und ihre eigene Geschichte schreiben. "SaGa Emerald Beyond" weitet das Freeform-Szenario-System aus, für das die Reihe bekannt ist und bietet damit maximale Freiheit bei der Gestaltung der eigenen Geschichte, in der sich jeder Erzählstrang anhand der Entscheidungen und Aktionen entwickelt. Der Trailer zeigt ausserdem, wie das rundenbasierte Kampfsystem des Spiels live und in Farbe aussieht. Noch nie wurden Kämpfe in einem SaGa-Spiel so gut umgesetzt.

"Saga Emerald Beyond" erscheint 2024 digital für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (STEAM), iOS und Android.