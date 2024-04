SaGa Emerald Beyond: Die spielbaren Charakter der Demo

Suare Enix veröffentlicht heute drei spielbare Demos für das bevorstehende Rollenspiel "SaGa Emerald Beyond" für Nintendo Switch, PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie PC (ab 18:00). Ihr habt die Gelegenheit, mehr über drei der Hauptcharaktere in "SaGa Emerald Beyond" zu erfahren und euch vor der Veröffentlichung einen Vorsprung zu verschaffen, denn die Speicherdaten der Demo können auf die Vollversion auf der jeweiligen Plattform übertragen werden.

Die Plattform-exklusiven Demos auf PlayStation, Nintendo Switch und PC bieten euch mehrere Stunden Gameplay aus den Geschichten drei verschiedener Charaktere:

Tsunanori Mido (PlayStation 5 und PlayStation 4) – Ein Mann, der animierte Puppen, sogenannte kugutsu, manipulieren kann und mit diesen die Barriere seiner Heimatstadt Miyako City beschützt. Als die Stadt von allen möglichen übernatürlichen Phänomenen geplagt wird, begibt Tsunanori sich auf die Reise in andere Welten, um die vier Elementargeister zu finden, welche die Ordnung im Geisterreich wiederherstellen können.

Ameya (Nintendo Switch) – Eine angehende Hexe, die nach Miyako City kommt und als Teil ihres Abschlussexamens in der Tarnung einer Schülerin leben muss. Nachdem Ameya von einer unbekannten Person angegriffen wurde, verliert sie ihre gesamte magische Kraft und muss einen Weg finden, diese wiederzuerlangen und ihr Abschlussexamen zu bestehen.

Diva No. 5 (PC) – Eine Mech-Sängerin aus der Welt Avalon, die fürs Singen und Tanzen geschaffen wurde. Doch nachdem sie ein verbotenes Lied singt, sind Divas Erinnerung und Gesangsfunktion gesperrt. Dadurch verliert sie ihren Lebensunterhalt und die Musik selbst. In ihrer Verzweiflung lässt Diva ihren „menschlichen" Körper zurück, akzeptiert die Einladung einer Geheimgesellschaft und verlässt Avalon.

"SaGa Emerald Beyond" erscheint am 25. April 2024 digital für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC sowie iOS- und Android-Geräte. "SaGa Emerald Beyond" ist der neueste Ableger in der 35-jährigen Geschichte des "SaGa"-Projekts von Square Enix.