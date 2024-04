Demo von SaGa Emerald Beyond angekündigt

Square Enix hat eine spielbare Demo von "SaGa Emerald Beyond" in Aussicht gestellt. Gleichzeitig freuen wir uns über zwei neue Trailer.

Der spielbare Appetithappen zu "SaGa Emerald Beyond" ist bereits ab heute verfügbar. In den begleitenden Trailern lernen wir mit Diva No. 5 einen der sechs Protagonisten kennen und werden im japanischen Final Trailer noch einmal über zweieinhalb Minuten lang auf das Spiel eingestimmt.

Mit "SaGa Emerald Beyond" veröffentlicht Square Enix den aktuellsten Ableger des "SaGa Projects“. Bisherige Veröffentlichungen schliessen "Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered", "Romancing SaGa 3", "SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS", "Romancing SaG Re;univerSe" und "SaGa Frontier Remastered" mit ein.

"SaGa Emerald Beyond" erscheint am 25. April für PS4, PS5, Switch, iOS, Android und den PC.