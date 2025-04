Vampire Survivors x SaGa Emerald Beyond

Pünktlich zum ersten Jubiläum wurde eine Zusammenarbeit von "SaGa Emerald Beyond" und "Vampire Survivors" vorgestellt. Einen Trailer dazu hatte man auch parat.

Dank der Kooperation von "SaGa Emerald Beyond" und "Vampire Survivors" können wir uns ab 25. April über folgende Inhalte freuen:

Über zwölf neue spielbare Charaktere aus "SaGa Emerald Beyond": Wir übernehmen die Rolle neuer spielbarer Charaktere aus "SaGa Emerald Beyond", darunter etwa Ameya, die Hexe, die als Schulmädchen verkleidet ist, um ihre verlorene Macht zurückzugewinnen, und Diva No. 5, die Mech-Sängerin, die ihre Stimme verloren hat. Jeder Charakter verfügt dabei über einzigartige Fähigkeiten und Waffen, um die gegnerischen Horden abzuwehren. Einige Charaktere können Gruppen bilden, um mehr Chaos anzurichten, wie zum Beispiel die Polizeirekruten Bonnie und Formina, Tsunanori Mido und seine beschwörbaren kugutsu-Puppen oder der "Dismal King" Siugnas.

Frisches "SaGa Emerald Beyond"-Level: Wir wehren die Kreaturen der Nacht in einem neuen Level voller Feinde und gut gehüteter Geheimnisse ab, das die verschiedenen Welten von "SaGa Emerald Beyond" miteinander verbindet.

Über 16 mächtige, von "SaGa Emerald Beyond" inspirierte Waffen: Wir können von "SaGa Emerald Beyond" inspirierte Waffen mit dem Markenzeichen der SaGa-Reihe, dem „Glimmer“, entdecken. Jede Waffe hat dabei eine Chance, eine besondere Fertigkeit zu erlernen, die uns einen Vorteil im Kampf verschafft.

Neun neue Tracks: Wir vernichten unsere Feinde zu den grandiosen Tönen von neun neuen Tracks, darunter nie zuvor gehörte Remixe aus "SaGa Emerald Beyond".

Die Kreaturen der Nacht sind in "Vampire Survivors" da – und es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken könnte. Können wir einen 30minütigen Ansturm von Monstern überstehen, die immer stärker werden, je länger sie durchhalten? Dafür sollten wir die Schätze besiegter Gegner einsammeln, um unsere Überlebenschancen mit neuen Upgrades zu erhöhen. Im kooperativen Modus können dann sogar bis zu vier Spieler gemeinsam rennen, kämpfen und stärker werden. Haben wir dafür den richtigen Biss?

"Vampire Survivors" erschien am 20. Oktober 2022 für den PC. Am 10. November 2022 folgten die Portierungen für Xbox One und Xbox Series X. iOS und Android wurden am 8. Dezember 2022 bedient. Den vorläufigen Abschluss machte Nintendos Switch am 17. August 2023 bevor die PS4- und PS5-Fassungen auf den 29. August 2024 terminiert wurden.