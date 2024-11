Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation angekündigt

Xseed Games, Marvelous und Edelweiss kündigen "Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation" für noch nicht näher spezifizierte Plattformen an. Einen ersten Teaser-Trailer dazu bekommen wir auch gezeigt.

Hier werden wir knapp eineinhalb Minuten lang auf "Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation" eingestimmt. Dabei widmet man sich hauptsächlich der Story, zeigt aber auch einige Charaktere.

Bei "Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation" handelt es sich um ein Spin-off von "Sakuna: Of Rice and Ruin". Der Titel wird eine Nebengeschichte erzählen, welche sich auf die brillante Prinzessin Kokorowa, Sakunas enge Freundin, konzentriert, die als hochrangige Göttin über Räder und Erfindungen aus ihrer himmlischen Heimat wacht.

"Sakuna Chronicles: Kokorowa and the Gears of Creation" ist aktuell unterminiert.