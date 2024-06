Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered terminiert

Skunkape Games hat einen konkreten Releasetermin für "Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

So erscheint "Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered" am 14. August für PS4, Xbox One, Switch und den PC. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

In "Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered" beherrschen wir furchterregende Feinde durch psychische Kräfte. Die Kontrolle über die Macht des Jenseits inklusive der Materie und dem Weltall können aber nur die stärksten und merkwürdigsten Gestalten übernehmen.

Die besten Tierdetektive der Spielewelt, also Sam & Max, begeben sich auf die Suche nach den Geheimnissen der Macht, und Max erhält plötzlich aussergewöhnliche Fähigkeiten, denn er kann plötzlich seine Gestalt verändern, sich mittels Teleportation überall hin befördern, Gedanken lesen sowie in die Zukunft sehen.

"Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered" war im Januar 2023 vorgestellt worden.