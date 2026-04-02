Samson: Umfangreiches Entwicklertagebuch

Entwickler Liquid Swords gewährt uns einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen von "Samson". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über acht Minuten lang die Story von "Samson" nähergebracht. Passendes Gameplay gibt es in diesem Kontext natürlich ebenfalls zu sehen.

Wir erfahren zudem direkt von den Entwicklern, wie die Geschichte von "Samson" zum Leben erweckt wurde. Wir hören alles über seine Beweggründe, seine Verbindungen zu Tyndalston und die Hintergründe für Samsons Schuld gegenüber der St. Louis-Crew.

"Samson" erscheint am 8. April für den PC.