Samsung erweitert 9100 PRO SSD-Serie

Die 9100 PRO ist die neueste Ergänzung in der Consumer SSD-Produktreihe von Samsung Electronics. Dank PCIe 5.0-Schnittstelle bietet die 9100 PRO verbesserte Leistung, nahtlose Produktivität für Multitasking sowie umfassende Kompatibilität mit Laptops, Gaming-PCs und Spielkonsolen. Die SSD kommt jetzt mit einer Kapazität von 8 TB und damit noch mehr Speicherplatz und High-Speed-Leistung für datenintensive Anwendungen und Gaming-Erlebnisse der nächsten Generation.

Samsung hat zwei neue 8-TB-Versionen als Ergänzung für seine High-Performance-SSD 9100 PRO-Serie vorgestellt: die 9100 PRO 8 TB und die 9100 PRO 8 TB mit Heatsink, die speziell für verbesserte thermische Effizienz und anhaltende Spitzenleistung entwickelt wurde.

Im März wurden bereits Versionen mit 1 TB, 2 TB und 4 TB eingeführt – jetzt folgen die neuen Modelle: Die 8-TB-SSDs setzen einen bedeutenden Meilenstein bei der bislang leistungsstärksten PCIe-SSD von Samsung und bieten eine ausserordentlich hohe Kapazität für Gaming, Content-Erstellung und weitere Anforderungen, bei denen höchste Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit essenziell sind.

Die 8-TB-Varianten liefern eine aussergewöhnliche Leistung mit einer sequenziellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 14’800 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 13’400 MB/s. Die zufälligen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sind mit bis zu 2’200K IOPS beziehungsweise 2’600K IOPS ebenfalls herausragend. Dadurch eignen sich die SSDs besonders für arbeitsintensive Anforderungen.

Beide Modelle basieren auf der PCIe 5.0-Schnittstelle und zielen auf sehr niedrige Latenzzeiten, verkürzte Ladezeiten und ein nahtloses Spielerlebnis selbst in anspruchsvollsten Umgebungen ab. Das mit einem Heatsink-Modul ausgestattete Modell enthält eine zusätzliche Vorkehrung zur effektiven Wärmeableitung, die auch bei längerem Gebrauch für eine konstante Leistung sorgt.

Mit dieser Erweiterung bekräftigt Samsung sein Engagement für modernste Speicherlösungen, die für die sich wandelnden Anforderungen der modernen Datenverarbeitung optimiert sind.

Verbesserte Leistung und erweiterte Kapazität

Eine neue 8-TB-Speicherlösung bietet erweiterte Kapazität für grosse Spielsammlungen.

Mit der 8-TB-SSD können Nutzerinnen und Nutzer rund 80 beliebte PC-Spiele installieren, basierend auf einer durchschnittlichen Spielgrösse von 90.6 GB – berechnet anhand der 11 Top-Titel der "Best 2024: New Releases"-Liste von Steam.

Unterstützt die PCIe 5.0-Schnittstelle, die doppelt so schnell ist wie die vorherige Generation PCIe 4.0.

Liefert eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 14’800 MB/s sowie eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 13’400 MB/s und bietet damit eine Leistungssteigerung von bis zu 99 % im Vergleich zum Vorgängermodell 990 PRO.

Verbesserte zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeiten mit bis zu 2’200K IOPS beziehungsweise 2’600K IOPS.

Um 49 % gesteigerte Energieeffizienz im Vergleich zum Vorgängermodell dank verbesserter Wärmemanagementlösung.

Verbesserter Überhitzungsschutz, erweiterte Speicherkapazität und breite Gerätekompatibilität

Die Modelle mit 1 TB, 2 TB und 4 TB sind mit einem 8.8 mm T-Kühlkörper ausgestattet, der eine einfachere Wärmekontrolle ermöglicht und Überhitzung verhindert. Der PCI-SIG® D8-Standard wird erfüllt.

Selbst der 11.25 mm T-Kühlkörper des leistungsstarken 8 TB PCIe 5.0-Modells ist speziell auf die Kompatibilität mit der PlayStation 5-Serie ausgelegt.

Die 9100 PRO ist mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel, von Laptops über Gaming-PCs bis hin zu Spielkonsolen. Damit ist sie die perfekte Wahl für problemlose Upgrades bei Leistung und Speicherkapazität. Preis und Verfügbarkeit

Die Modelle mit 1 TB, 2 TB und 4 TB sind bereits erhältlich. Das 8-TB-Modell ist ab Anfang Oktober 2025 in der Schweiz zum Preis von CHF 989 (UVP) für das M.2-Modell bzw. CHF 999 (UVP) für das M.2-Modell mit Kühlkörper verfügbar.