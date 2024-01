Samsung Galaxy S24 & Galaxy AI

Samsung präsentiert mit dem Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ und Galaxy S24 ein neues mobiles Erlebnis mit Galaxy AI. Die Galaxy S-Serie macht den Weg frei für eine neue Ära, die die Art und Weise, wie mobile Geräte Nutzerinnen und Nutzer unterstützen, verändern wird – von der barrierefreien Kommunikation mit intelligenten SMS- und Anrufübersetzungen über die Maximierung kreativer Freiheit mit dem ProVisual Engine von Samsung Galaxy bis hin zu einem neuen Suchstandard, der verändern wird, wie Galaxy-Nutzerinnen und -Nutzer die Welt um sich herum entdecken.

"Die Galaxy S24-Serie leitet das nächste Jahrzehnt der mobilen Innovation ein. Galaxy AI basiert auf unserem innovativen Markenerbe sowie auf unserem tiefen Verständnis darüber, wie Menschen ihre Smartphones benutzen. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie unsere Nutzerinnen und Nutzer ihr alltägliches Leben mit Galaxy AI erweitern, um neue Möglichkeiten zu entdecken."

TM Roh, Präsident und Leiter des Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics

Alltägliche Erlebnisse fantastisch machen

Galaxy AI setzt auf bedeutungsvolle Intelligenz, die darauf abzielt, jeden Aspekt des Lebens zu verbessern, insbesondere die wesentlichste Rolle des Smartphones: die Kommunikation. Die Galaxy S24-Serie macht es so einfach wie nie, Sprachbarrieren zu trotzen. Ein Gespräch unter Kommilitonen oder Kolleginnen aus dem Ausland oder die Reservierung während einer Auslandsreise wird mit Live Translate, einer wechselseitigen Sprach- und Textübersetzung von Anrufen in Echtzeit innerhalb der nativen App, möglich. Es sind keine Apps von Drittanbietern nötig und die AI des Geräts sorgt dafür, dass Gespräche privat bleiben.

Mit der Interpreter Funktion können Live-Gespräche direkt auf einer geteilten Bildschirmansicht übersetzt werden, damit sich gegenüber stehende Personen eine Transkription von dem erhalten, was gesagt wurde – ganz ohne Mobilfunkdaten oder Wi-Fi.

Für Nachrichten und andere Apps kann der Chat Assist dabei helfen, den richtigen Ton anzuschlagen, um zu gewährleisten, dass die Kommunikation auch wie beabsichtigt klingt: wie eine Nachricht an Mitarbeitende oder eine kurze und treffende Caption für die sozialen Medien. Die in der Samsung-Tastatur eingebaute AI kann auch Nachrichten, E-Mails und mehr in Echtzeit auf 13 Sprachen übersetzen. Android Auto fasst eingehende Nachrichten während der Fahrt zusammen und schlägt relevante Antworten und Massnahmen wie das Verschicken der voraussichtlichen Ankunftszeit vor, um verbunden zu bleiben und sich gleichzeitig auf die Strasse konzentrieren zu können.

Die Funktion Note Assist in Samsung Notes erleichtert die Organisation dank AI-generierten Zusammenfassungen, Vorlagenerstellung zur Vereinfachung von Notizen mit vorgefertigten Formaten sowie Titelseiten, um Notizen mit einer kurzen Vorschau leicht erkennbar zu machen. Für Sprachaufnahmen benutzt Transcript Assist selbst bei mehreren Gesprächspartnern AI und Speech-to-Text-Technologie zum Niederschreiben, Zusammenfassen und sogar Übersetzen von Aufnahmen.

Die Kommunikation ist nicht der einzige Aspekt, den das Galaxy S24 für die Zukunft erweitert hat. Auch die Online-Suche hat fast jeden Bereich des Lebens verändert. Das Galaxy S24 ist das erste Smartphone mit intuitiver, gestengesteuerter Circle to Search Funktion mit Google und damit ein Meilenstein in der Geschichte der Suchfunktionen. Um Galaxy-Nutzerinnen und -Nutzern ein unglaubliches neues Werkzeug an die Hand zu geben, hat sich Galaxy an den weltweit führenden Suchanbieter Google gewandt, um mit einfachen Gesten neue Arten der Entdeckung zu schaffen. Mit einem langen Drücken auf der Home-Taste kann alles auf dem Bildschirm des Galaxy S24 eingekreist, markiert, angemalt oder angetippt werden, um hilfreiche Suchergebnisse zu erhalten. Falls man einen schönen Bildhintergrund eines Freundes in den sozialen Medien oder einen interessanten Fun Fact auf YouTube Shorts sieht, kann man jederzeit mehr erfahren, ohne die derzeitige App verlassen zu müssen.

Der Kreativität mit AI-gestützten Tools freien Lauf lassen

ProVisual Engine von der Galaxy S24 Serie ist eine umfassende Sammlung von AI-gestützten Tools, die die Bildaufnahmefähigkeiten verbessert und die kreative Freiheit von der Aufnahme bis hin zum Teilen auf den sozialen Medien maximiert. Vorbei ist die Zeit der wackeligen, verpixelten Fotos, die aus der Ferne aufgenommen wurden. Das Quad Tele System des Galaxy S24 Ultra mit dem neuen 5x optischen Zoomobjektiv funktioniert mit dem 50-MP-Sensor, um mit dem Adaptive Pixel Sensor bei Zoomstufen von 2-facher, 3-facher, 5-facher bis 10-facher Vergrösserung optische Leistungsqualität zu ermöglichen. Bilder zeigen auch bei 100-facher digitaler Vergrösserung kristallklare Ergebnisse.

Mit der verbesserten Nightography-Funktion sind Fotos und Videos, die mit dem Space Zoom des Galaxy S24 aufgenommen wurden, in jedem Verhältnis herausragend, auch in der Vergrösserung. Mit dem dem Galaxy S24 Ultra kann mehr Licht bei schlechteren Sichtverhältnissen eingefangen werden mit einer 60 % grösseren Pixelgrösse im Vergleich zu vorherigen Modellen. Die Unschärfe wird auf dem Galaxy S24 Ultra durch grössere Winkel der Optischen Bildstabilisierung (OIS) und einen verbesserten Wackelausgleich reduziert. Für die Aufnahme von Videos sind die Front- und Hauptkameras mit ISP-Block für Rauschunterdrückung ausgestattet und das Galaxy S24 analysiert die Gyro-Information, um zwischen der Bewegung des Filmenden und des Aufnahmeobjekts zu unterscheiden. Dadurch wird Bildrauschen effektiver unterdrückt und Videos in der Dunkelheit erscheinen selbst aus der Ferne klar.

Neben grossartigen Aufnahmen ermöglichen innovative Galaxy AI Bearbeitungstools das Löschen, Neuanordnen und Nachbearbeiten von Fotos. Für einfachere und effizientere Optimierungen nutzt Edit Suggestion Galaxy AI, um passende Änderungen für jedes Foto vorzuschlagen. Für noch mehr kreative Kontrolle und Freiheit kann Generative Edit Teile eines Bildhintergrunds mit generativer AI auffüllen. Sollte ein Bild schief sein, füllt AI die Ränder. Muss ein Objekt ein wenig in die perfekte Position gerückt werden, ermöglicht AI die Positionsänderung und erstellt eine perfekte Hintergrundanpassung für die ursprüngliche Stelle. Wenn Galaxy S24 die generative AI nutzt, um ein Bild zu verbessern, erscheint ein Wasserzeichen auf dem Bild und in den Metadaten. Sollte ein actionreiches Video verlangsamt werden, kann Instant Slow-Mo zusätzliche Einzelbilder auf Grundlage der Bewegungen erzeugen, um actionreiche Momente reibungslos zu verlangsamen und einen detaillierteren Eindruck schaffen.

Um sicherzustellen, dass jedes Bild überzeugt, zeigt Super HDR eine naturgetreue Vorschau, bevor der Auslöser gedrückt wird. Und während das Festhalten von Erinnerungen eine wichtige Smartphone-Funktion ist, spielt auch das Teilen der Erinnerungen eine wichtige Rolle. Die sozialen Apps von Drittanbietern holen jetzt das Beste aus dem Galaxy AI-gestützten Kamerasystem. Die Premium-Kamerafunktionen der Galaxy S-Serie lassen sich direkt mit mobilen Apps wie Instagram in HDR integrieren, um das Teilen auf sozialen Medien zu verbessern. Wird ein Bild in der Galerie oder auf einer bevorzugten Social Media App gesucht, werden die Fotos in Super HDR angezeigt, um durch die Analyse der markierten Bildbereiche einen noch realistischeren Helligkeits-, Farb- und Kontrastbereich zu erzielen.

Das intelligenteste Galaxy-Erlebnis aller Zeiten – von Premiumleistung angetrieben

Da AI immer mehr Einfluss im täglichen Leben gewinnt, muss sich die Leistung steigern, um die Anforderungen zu erfüllen – für Gaming, die leistungsstarke Aufnahme und Bearbeitung von Videos oder für den Wechsel zwischen verschiedenen Apps. Was auch immer die Aufgabe ist, das Galaxy S24 liefert ein unglaubliches Erlebnis dank des verbesserten Chipsets, Bildschirms und mehr. Jedes Galaxy S24 Ultra ist ausgestattet mit der Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy. Dieses Chipset wurde speziell für Galaxy-Nutzerinnen und -Nutzer optimiert und liefert eine bemerkenswerte NPU-Verbesserung für eine effiziente AI-Verarbeitung. In allen drei Galaxy S24-Modellen verbessern adaptive Bildwiederholfrequenzen von 1–120 Hz ebenfalls die Effizienz.

Galaxy Gaming ist nun noch leistungsstärker dank Hard- und Softwareverbesserungen. Das Galaxy S24 Ultra verfügt über ein optimales thermisches Kontrollsystem mit einer 1.9-mal grösseren Vapor Chamber, die die Oberflächentemperatur des Geräts verbessert und gleichzeitig die anhaltende Leistung maximiert. Raytracing ermöglicht eine naturgetreue Darstellung mit hervorragenden Schatten- und Reflexionseffekten. Durch die Zusammenarbeit mit branchenführenden Gaming-Partnern ermöglicht das Galaxy S24 mehr Spass mit optimierten, weltweit beliebten mobilen Games.

Die Darstellungen sind auf dem hellsten Galaxy-Bildschirm lebendiger und fesselnder denn je. Das Galaxy S24 erreicht einen maximalen Helligkeitswert von 2‘600 Nits und bietet mit dem Vision Booster eine verbesserte Sichtbarkeit für draussen.

Auf dem Bildschirm wird der Corning Gorilla Armor des Galaxy S24 Ultra optisch verbessert und weist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen alltägliche Kratzer auf. Die Spiegelung wird bei einer Vielzahl von Lichtverhältnissen um bis zu 75 % reduziert – für ein komfortables Seherlebnis.

Die Design-Optimierungen der gesamten Galaxy S24-Serie mit schlankeren und gleichmässigeren Rahmen machen es einfacher, in jede Art von Seherlebnis einzutauchen und ermöglichen grössere Bildschirmgrössen auf dem 6.7-Zoll-Display des Galaxy S24+ und dem 6.2-Zoll-Display des Galaxy S24 bei gleichen Grössenspezifikationen. Das Galaxy S24 Ultra hat ein flacheres 6.8-Zoll-Display, das für die Ansicht und Produktivität optimiert wurde. Ausserdem unterstützt Galaxy S24+ jetzt das gleiche Level an QHD+ wie das Galaxy S24 Ultra.

Erhöhte Sicherheit

Durch Samsung Knox, die mehrschichtige Sicherheitsplattform von Samsung Galaxy, sichert das Samsung Galaxy S24 kritische Informationen und schützt vor Schwachstellen mit End-to-End-Hardware, Echtzeit-Gefahrenerkennung und kooperativem Schutz.

Das Versprechen von Samsung, seinen Nutzerinnen und Nutzern die Wahl und Kontrolle über ihre Geräte zu überlassen, bleibt auch in der Ära von AI erhalten. Mit dem Galaxy S24 haben Nutzerinnen und Nutzer die volle Kontrolle darüber, inwieweit sie ihre Daten mit AI verbessern möchten, und zwar über die Advanced Intelligence Einstellungen, die die Online-Verarbeitung von Daten für AI-Funktionen deaktivieren können.

Die Vision von Knox Matrix einer sicheren, verbundenen und passwortlosen Zukunft wird mit Passkeys ebenfalls erweitert. Passkeys ermöglichen einen bequemen und sicheren Zugriff auf die registrierten Websites und Apps eines Nutzers über alle seine vertrauten Geräte hinweg mittels digitaler Anmeldedaten, was zum Schutz vor Phishing-Angriffen beiträgt. Der erweiterte Datenschutz bietet End-to-End-Verschlüsselungen, wenn Nutzerinnen und Nutzer ihre Daten über Samsung Cloud sichern, synchronisieren oder wiederherstellen, wodurch sie sich mit anderen Geräten verbinden können, während sie synchronisiert und sicher bleiben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Daten nur auf den Geräten des entsprechenden Nutzers ver- oder entschlüsselt werden können und sie so niemand anderes sehen kann, selbst wenn ein Server kompromittiert sein sollte oder Kontodaten gestohlen werden. Sollte der Zugang zu einem vertrauten Gerät verloren gehen, kann ein Wiederherstellungscode die verlorenen Daten zurückholen. Galaxy S24 ist auch durch die umfassende Liste innovativer Sicherheits- und Datenschutzfunktionen von Samsung geschützt: Knox Vault, Sicherheits- und Datenschutz-Dashboard, Auto Blocker, sicheres Wi-Fi, Private Share, Wartungsmodus und mehr.

Die nächste Phase für einen schonenderen Umgang mit Ressourcen

Eine neue Kategorie mobiler Erfahrungen einzuführen, bedeutet auch, dass die Entwicklung und Verpackung der Galaxy-Technologie überdacht werden muss. Das Galaxy S24 erhöht die Vielfalt recycelter Materialien in Galaxy-Geräten durch die Verwendung von recyceltem Kunststoff, Glas und Aluminium für innere und äussere Komponenten. Zum ersten Mal enthält Galaxy S24 Komponenten aus recyceltem Kobalt und seltenen Erdmetallen. Im Galaxy S24 Ultra wurde für den Akku mindestens 50% recyceltes Kobalt verwendet und für die Lautsprecher 100% recycelte seltene Erdmetalle.

Das Galaxy S24 ist auch das erste der Galaxy S-Serie, das mit recyceltem Stahl und thermoplastischem Polyurethan (TPU) entwickelt wurde. Die Lautsprecher des Galaxy S24 Ultra enthalten mindestens 40 % recycelten Stahl26 und die Seiten- und Lautstärketaste mindestens 10% recyceltes Pre-Consumer TPU. Ausserdem kommt jedes Galaxy S24 in einer Verpackung aus 100% recyceltem Papier.

Mit dem neuesten Flagship setzt Samsung sein Vorhaben für die Verlängerung des Produktlebenszyklus fort, indem es sieben Generationen OS-Upgrades und für sieben Jahre Security Updates anbietet, damit die Nutzerinnen und Nutzer zuverlässig die optimierte Leistung ihrer Galaxy-Geräte noch länger erleben können. Zudem ist das Galaxy S24 auch UL ECOLOGO-zertifiziert und sein CO2-Fussabdruck wurde von The Carbon Trust gemessen und geprüft.

Das Galaxy S24 ist ein Beweis für die Fortschritte, die Samsung MX im Hinblick auf seinen Umweltplan gemacht hat. Samsung bleibt dabei, seine Ziele bis Ende 2025 zu verwirklichen. Ende 2022 Samsung erreichte bereits das erste Ziel, indem recycelte Materialien in allen mobilen Produkten – von den Galaxy-Smartphones und Tablets bis hin zu den PCs und Wearables – eingebaut wurden. Heute setzt sich das Unternehmen ein neues Ziel in Bezug auf recycelte Materialien. Bis 2030 will Samsung mindestens ein recyceltes Material für jedes Modul aller mobilen Produkte verwenden.

Präzise Technologie und Eleganz in jedem Detail

Das Galaxy S24 Ultra ist das erste Galaxy-Smartphone überhaupt, das einen Titanrahmen hat, was seine Haltbarkeit und Langlebigkeit erhöht. Das dünnere Gehäuse des Galaxy S24 Ultra ermöglicht ein bequemeres Tragegefühl für unterwegs. Das moderne Design von Galaxy S24+ und Galaxy S24 erfüllt einen höheren ästhetischen Standard mit reibungsloser Verbindung zwischen der Rückseite und dem seitlichen Rahmen des Geräts.

Die Galaxy S24-Serie kommt in Farben, die von Erdmineralien inspiriert wurden. Die Farben für das Galaxy S24 Ultra sind: Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet und Titanium Yellow. Zu den Farben für das Galaxy S24+ und Galaxy S24 gehören: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet und Amber Yellow. Für alle drei Modelle sind online zusätzliche Farben verfügbar. Die Galaxy S24-Serie ist in der Schweiz ab sofort verfügbar.

Preise - Schweiz

Galaxy S24 Ultra 256 GB - CHF 1’299.00

Galaxy S24 Ultra 512 GB - CHF 1’399.00

Galaxy S24 Ultra 1 TB - CHF 1’599.00

Galaxy S24+ 256 GB - CHF 1’049.00

Galaxy S24+ 512 GB - CHF 1’149.00

Galaxy S24 128 GB - CHF 849.00

Galaxy S24 256 GB - CHF 899.00