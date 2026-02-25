Samsung stellt die Galaxy S26 Serie vor

Samsung hat die neue Galaxy S26 Serie präsentiert, bestehend aus dem S26, S26+ und S26 Ultra. Die Geräte nutzen Galaxy AI der dritten Generation, um Aufgaben im Hintergrund zu automatisieren. Ihr könnt euch damit direkt auf Ergebnisse konzentrieren, ohne die zugrunde liegende Technik bedienen zu müssen.

Alles Wichtige im Schnellüberblick:

Leistung und Hardware

Die Serie nutzt einen massgeschneiderten Chipsatz, der auf Effizienz und Wärmemanagement optimiert ist.

Kühlung: Das Ultra-Modell besitzt eine neue Vapor Chamber für eine bessere Wärmeverteilung.

Laden: Mit Super Fast Charging 3.0 erreicht der Akku in 30 Minuten einen Stand von 75 %.

Bildqualität: Die ProScaler-Technologie schärft Details in Fotos und Videos, während mDNIe für realistischere Farben sorgt.

Kamerasystem

Das Kamerasystem wurde für eine einfachere Content-Produktion entwickelt:

Lichtausbeute: Grössere Blendenöffnungen beim S26 Ultra verbessern Aufnahmen bei schwachem Licht.

Stabilität: Die SuperSteady-Funktion mit Horizontal Lock stabilisiert verwackelte Aufnahmen.

Video-Standard: Das Ultra-Modell unterstützt den professionellen APV-Codec für verlustfreie Bearbeitung.

KI-Bearbeitung: Mit Photo Assist könnt ihr Bildinhalte per Sprachbefehl ändern, Objekte hinzufügen oder Lichtstimmungen anpassen. Das Creative Studio bündelt die Erstellung von Stickern oder Hintergrundbildern.

Funktionen im Alltag

Galaxy AI arbeitet proaktiv, um eure Abläufe zu verkürzen:

Now Nudge: Macht euch kontextbasierte Vorschläge, wie das Teilen von Fotos oder das Prüfen von Terminkonflikten.

Circle to Search: Ihr könnt nun mehrere Objekte auf einem Bild gleichzeitig suchen.

Assistenten: Bixby, Gemini und Perplexity sind integriert, um Aufgaben wie Taxibuchungen oder Gerätesteuerungen per Sprache oder Tastendruck zu erledigen.

Display und Sicherheit

Das Galaxy S26 Ultra führt ein integriertes Privacy Display ein. Ab einem seitlichen Blickwinkel von 45 Grad wird der Bildschirminhalt für andere unsichtbar, während die Qualität für euch erhalten bleibt. Ihr könnt festlegen, bei welchen Apps oder Eingaben sich dieser Schutz aktiviert.

Zusätzliche Sicherheitsmerkmale:

Call Screening: Identifiziert unbekannte Anrufer und fasst deren Anliegen zusammen.

Private Album: Ermöglicht das Verbergen von Medien direkt in der Galerie.

Ermöglicht das Verbergen von Medien direkt in der Galerie. Samsung Knox: Schützt eure Daten auf Chipebene und bietet sieben Jahre lang Sicherheitsupdates.

Verfügbarkeit

Die Serie ist in verschiedenen Farben wie Cobalt Violet, White, Black und Sky Blue erhältlich.

Galaxy S26: ab CHF 899 (UVP)

Galaxy S26+: ab CHF 1'079 (UVP)

ab CHF 1’079 (UVP) Galaxy S26 Ultra: ab CHF 1’249 (UVP)

Als Ergänzung dienen die Galaxy Buds4-Serie, mit der ihr KI-Funktionen per Stimme oder Kopfbewegung steuern könnt.