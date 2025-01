Samsung Galaxy S25 vorgestellt

Samsung stellte heute am globalen Unpacked Event seine neusten Smartphone Flagships vor. Die Galaxy S25 Serie, bestehend aus dem Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ und Galaxy S25, setzt einen neuen Standard für mobile AI- Erlebnisse. Mit verbesserter, leistungsstarker Technologie und Galaxy AI eröffnet die S25 Serie intuitive App-übergreifende Interaktionen und hebt Bild- und Videobearbeitung auf ein neues Level. Damit verändert die Galaxy S25 Serie, wie Künstliche Intelligenz im Alltag genutzt werden kann.

Mit dem Betriebssystem One UI 7 wird die Galaxy S25 Serie zu einem persönlichen AI-Begleiter, der die Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzerinnen und Nutzer versteht undpersonalisierte AI-Erlebnisse bietet – unter Berücksichtigung der Datensicherheit. Samsung verfolgt gemeinsam mit Google die Vision, Android als erstes AI-integriertes Betriebssystem weiterzuentwickeln und ein inklusives AI-Ecosystem zu schaffen.

Intuitive Interaktionen und einfache Sprachsteuerung

Die multimodalen AI-Funktionen der Galaxy S25 Serie können Text, Audio, Bilder und Videos als Prompts über verschiedene Apps hinweg verarbeiten und in unterschiedliche Ausgaben konvertieren. Mit verbesserten Funktionen wie "Circle to Search" und "AI Select" können Nutzerinnen und Nutzer kontextbezogene Suchvorschläge erhalten, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Eine verbesserte Sprachverarbeitung macht alltägliche Aufgaben noch einfacher: So können mit einfachen Prompts bestimmte Fotos gesucht oder die Schriftgrösse in den Einstellungen angepasst werden. Ein Druck auf die Seitentaste aktiviert "Gemini", das nahtlose App-übergreifende Interaktionen in Samsung-, Google- und Drittanbieter-Apps wie Spotify und WhatsApp ausführt. "Gemini Live" ist ein echter Konversationspartner und hilft bei der Entscheidungsfindung und Planung. So gibt es Vorschläge für ein mögliches Tagesprogramm an einem regnerischen Sonntag in Zürich oder hilft dabei zu entscheiden, welche Sehenswürdigkeiten auf der nächsten Reise besucht und wie diese am besten erreicht werden. Sobald der Plan steht, hilft "Gemini" durch spezifische Prompts in der Ausführung – zum Beispiel, indem die Wegbeschreibung direkt in der App geöffnet wird.

Verbesserte Video- und Bildbearbeitung

Die Galaxy S25 Serie setzt dank verbesserter Kamera und Upgrades bei AI-Funktionen von der Aufnahme über die Bearbeitung bis hin zur Wiedergabe neue Massstäbe in der mobilen Foto- und Videografie. Ein neuer 50-MP-Ultraweitwinkelsensor sorgt für aussergewöhnliche Qualität, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen . Dank neuer AI-Features sind Videos jetzt noch schärfer und farbintensiver.

Auch die AI-basierte Bild- und Videobearbeitung wurde weiterentwickelt und um neue Tools ergänzt: "Audio Eraser" erkennt dank AI Geräusche wie Menschenmengen und Wind und hilft, diese in Videos abzuschwächen oder zu eliminieren. Der verbesserte "Image Eraser" lässt unerwünschte Objekte aus Fotos verschwinden, während «Text to Image» Bilder aus Notizen in Textform kreiert.

Personalisierte Erlebnisse mit Privatsphäre

Personenbezogene Daten werden auf dem Gerät und über verschiedene Apps hinweg geschützt, um AI-Funktionen sicher und personalisiert anzubieten. Die Daten werden auf dem Gerät analysiert, und private Informationen bleiben durch die "Knox Vault"-Verschlüsselung geschützt. Mit der neuen "Now Brief"-Funktion erhalten Nutzerinnen und Nutzer zum passenden Zeitpunkt personalisierte Zusammenfassungen auf dem Sperrbildschirm. Auf dem Galaxy S25 wird der "Now Brief" bequem in der "Now Bar" zusammengefasst. Sie vereint dieindividuell meistgenutzten Apps und Aktionen auf dem Sperrbildschirm, um direkt von da zu chatten, Wegbeschreibungen zum nächsten Meeting zu erhalten und gleichzeitig den Spielstand vom laufenden Fussballspiel zu verfolgen – ohne die Apps öffnen zu müssen.

Leistung und Design auf höchstem Niveau

Die Galaxy S25 Serie wird vom Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy angetrieben. Der bisher leistungsstärkste, speziell für Galaxy Smartphones optimierte Chip ermöglicht der Galaxy S25 Serie, anspruchsvolle AI-Erlebnisse direkt auf dem Gerät zu verarbeiten. Die neue Flagship-Serie setzt auf ein schlankes, langlebiges Design mit recycelten Materialien. Das Ultra-Modell besteht aus langlebigem Titan und einem einzigartigen Material mit Keramik, das robuster als Glas ist. Zusammen mit der Anti-Reflexions-Oberfläche und der Kratzfestigkeit sorgt es für einen verbesserten Schutz des Displays bei Stürzen.

Sieben Jahre Betriebssystem- und Sicherheitsupdates unterstützen eine lange Lebensdauer und optimale Leistung der Geräte. Alle Galaxy S25 Geräte werden mit sechs Monaten Gemini Advanced mit Zugriff auf die leistungsfähigsten KI-Modelle und neusten Funktionen und 2 TB Cloud-Speicher ohne zusätzliche Kosten geliefert.

Verfügbarkeit und Preis

Die Galaxy S25 Serie kommt in unterschiedlichen Farben. Die Farben für das Galaxy S25 Ultra sind Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue und Titanium Whitesilver. Zu den Farben für das Galaxy S25+ und Galaxy S25 gehören Silver Shadow, Mint, Icyblue und Navy. Weitere exklusive Farben sind online verfügbar.

Das Galaxy S25 Ultra ist in der Schweiz ab sofort ab CHF 1'299 (UVP), das Galaxy S25+ ab CHF 1’049 (UVP) und das Galaxy S25 ab CHF 849 (UVP) bestellbar.