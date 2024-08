Samsung bringt 1 TB microSD-Speicherkarten

Samsung präsentiert die neuen 1 TB microSD-Speicherkarten PRO Plus und EVO Plus, die dank der V-NAND (V8) Technologie hohe Leistung und Kapazität bieten. Die Karten eignen sich ideal für Content Creators und Technikbegeisterte, die schnelle Datenübertragungen und viel Speicherplatz benötigen. Die Pro Plus und Evo Plus sind ab sofort in der Schweiz verfügbar.

"Kreative und Technikbegeisterte nutzen zunehmend tragbare Geräte wie Smartphones und Spielkonsolen, um Daten zu speichern, die eine hohe Leistung und eine hohe Kapazität erfordern. Die neuen microSD-Karten PRO Plus und EVO Plus sind die Antwort auf die Nachfrage nach einer zuverlässigen Sicherung grosser Mengen hochwertiger Daten."

Daniel Périsset, Head of CE IT bei Samsung Schweiz

Erweiterte Speicherkapazität

Die grössere Speicherkapazität der PRO Plus und EVO Plus ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern, in den TB-Kapazitätsbereich vorzudringen, der hauptsächlich bei SSD-Geräten verwendet wird. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 1 TB bieten die PRO Plus und EVO Plus Platz für mehr als 400’000 4K UHD-Bilder (2.3 MB) oder mehr als 45 Konsolenspiele (20 GB). Diese Kapazität eröffnet neue Möglichkeiten für mobile Geräte wie Smartphones, Action-Kameras, Drohnen und tragbare Spielkonsolen. Beide Karten sind in Varianten mit 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich, wobei die EVO Plus zusätzlich eine 64-GB-Option bietet.

Hohe Performance und vielseitige Anwendungen

Die PRO Plus bietet Nutzerinnen und Nutzern, die grosse Mengen hochwertiger Inhalte speichern, eine hervorragende Leistung für einen nahtlosen kreativen Workflow. Sie bietet sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 180 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 130 MB/s. Für schnelles Laden und Multitasking verfügt die PRO Plus über UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 (V30) für 4K UHD-Video mit A2 App Performance, so dass sich Nutzerinnen und Nutzer weniger um die Organisation ihrer Inhalte kümmern müssen, sondern sich ganz auf das Erstellen konzentrieren können.

Für den täglichen Gebrauch kann die Datenspeicherung auf Geräten mit der EVO Plus mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 160 MB/s verbessert werden. Sie verfügt ebenfalls über UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 (V30) für 4K UHD-Videos mit A24 App Performance für nahtloses Laden und Multitasking. Das Modell EVO Plus mit 64 GB hat unterschiedliche Spezifikationen mit UHS Speed Class 1 (U1), Video Speed Class 10 (V10) und A1 App Performance.

Maximierte Leistungseffizienz und erhöhte Zuverlässigkeit mit 28-nm-Controller

Samsungs PRO Plus und EVO Plus 1 TB microSD-Karten weisen eine verbesserte Energieeffizienz auf, da der Controller auf einer 28-Nanometer(nm)-Prozesstechnologie basiert, im Vergleich zur vorherigen Produktreihe mit einer 55-nm-Technologie. Dadurch kann die Akkulaufzeit der Geräte optimal genutzt werden.

Mit einer 2 Kilobyte (KB) Error Correction Code (ECC) Low Density Parity Check (LDPC) Code Engine ausgestattet, bieten die PRO Plus und EVO Plus 1 TB Karten eine verbesserte Haltbarkeit für ein höheres Volumen an Schreib- und Löschzyklen und unterstützen so eine sichere Datenspeicherung über längere Zeiträume hinweg.

Bewährte Langlebigkeit für zuverlässige Speicherung

Die PRO Plus und EVO Plus sind besonders widerstandsfähig und wurden umfangreichen Tests unterzogen, bei denen sie in sechs Bereichen hohe Zuverlässigkeitswerte erhielten. Sie sind so konzipiert, dass sie anspruchsvollen Umgebungen und Wasser, hohen Temperaturen8, Röntgenstrahlen9 und Magnetfeldern10 standhalten. Zudem sind sie sturzsicher und verschleissfest.

Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten

Die PRO Plus und EVO Plus sind mit einer Reihe von Alltagsgeräten kompatibel, so dass die Daten sicher gespeichert werden können, darunter Android-Smartphones, Tablets, tragbare Spielkonsolen sowie Action-Kameras und Drohnen.

Verfügbarkeit und Preise

Die Pro Plus und Evo Plus sind ab sofort in der Schweiz verfügbar. Die Pro Plus ist zu einem Preis von CHF 27.90 (128 GB; UVP) bis CHF 149.90 (1 TB; UVP) erhältlich. Die EVO Plus ist ab CHF 11.90 (64 GB; UVP) bis CHF 139.90 (1 TB; UVP) erhältlich.