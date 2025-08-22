Samsung: Neue Ära des Heimkinos

Samsung hat den weltweit ersten Micro RGB TV präsentiert, der in der Schweiz ab Mitte Oktober verfügbar sein wird. Die Display-Technologie ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen Hintergrundbeleuchtungen eine individuelle farbliche Steuerung der roten, grünen und blauen LEDs. Die LEDs im Mikrometerbereich bieten eine besonders präzise Farbtreue und starke Kontrastwerte für ein immersives Seherlebnis. Die Technologie kommt nun erstmals in einem 115 Zoll grossen Premium-TV zum Einsatz.

"Micro RGB erreicht eine bislang nie dagewesene Präzision in der Steuerung mikroskopisch kleiner RGB LEDs. Das verbessert die Farbgenauigkeit und den Kontrast von Consumer-Displays deutlich. Mit der Markteinführung unterstreichen wir unsere führende Rolle im Bereich der grossformatigen Premium-TVs und unser Engagement für zukunftsweisende Display-Innovationen."

Gianni Musumeci, Director TV/AV & DA bei Samsung Schweiz

Neueste Hardware trifft auf innovative AI

Die von Samsung entwickelte Technologie basiert auf Leuchtdioden, die kleiner als 100 Mikrometer sind und jeweils in Rot, Grün oder Blau leuchten. Davon werden unzählige Leuchtdioden in einem äusserst feinen Raster hinter dem TV-Panel angeordnet, um sie dann einzeln ansteuern zu können.

Unterstützt wird die Hardware durch die Samsung-eigene Micro RGB AI. Diese analysiert und optimiert sowohl Bild- als auch Toninhalte in Echtzeit und passt die Farbausgabe Bild für Bild dynamisch an. Hinzu kommen Micro RGB Precision Color für eine äusserst akkurate Farbwiedergabe sowie der Micro RGB Color Booster Pro. Er erkennt Szenen mit gedämpften Farbtönen und verstärkt diese intelligent für eine intensivere Wiedergabe. Das sorgt zusätzlich für ein lebensechtes und immersives Seherlebnis.

Entsprechend deckt das Micro RGB-Display bis zu 100 % des BT.2020-Farbraums der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) ab. Darüber hinaus wurde es vom Verband der Elektrotechnik (VDE) mit der Zertifizierung "Micro RGB Precision Color" ausgezeichnet.

Das brillante Farbspektakel kann dank Glare Free auch bei hellen Lichtverhältnissen ungestörte genossen werden. Die Technologie reduziert Reflexionen auf dem Bildschirm für ein angenehmeres, ablenkungsfreies Seherlebnis.

Sieben Jahre lang auf dem aktuellen Stand

Für den Schutz von Daten sorgt Knox, die geräteübergreifende Sicherheitsplattform von Samsung. Um kontinuierliche Software-Verbesserungen und langfristigen Support zu gewährleisten, erhält der Micro RGB – wie alle aktuellen Samsung TVs – sieben Jahre regelmässige kostenlose Tizen OS Upgrades.

Neben seiner leistungsstarken Technologie überzeugt der Micro RGB durch ein schlankes Metallgehäuse im minimalistischen Design. Es fügt sich harmonisch in moderne Wohnräume ein.

Qualität nachgewiesen: Real QD Zertifizierung

Neben Micro RGB unterstreicht Samsung seine technologische Führungsrolle auch im Bereich Quantum Dot: Im Mai 2025 erhielt Samsung vom TÜV Rheinland die renommierte "Real Quantum Dot-Zertifizierung". Sie bestätigt den Einsatz echter Quantum Dots, die ein aussergewöhnlich reines, lebendiges Farbspektrum ermöglichen und zudem nachweislich cadmiumfrei sind. Damit erfüllt Samsung höchste Qualitätsstandards und setzt branchenweit ein Zeichen für nachhaltige Display-Innovationen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Samsung Micro RGB TV ist in der Schweiz ab Mitte Oktober 2025 verfügbar. Das 115-Zoll-Modell wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von CHF 29’999.00 erhältlich sein.