Samsung: 3D-Gaming ohne Spezialbrille

Samsung hat heute die Verfügbarkeiten der neuen Odyssey Gaming Monitore bekannt gegeben. Das Odyssey-Sortiment 2025 umfasst den Odyssey OLED G8 mit 4K-Bildschirm und 240 Hz, den ultra-wide Odyssey G9 und den neuartigen Monitor Odyssey 3D, der 3D-Gaming ganz ohne Brille ermöglicht. In der Schweiz können die neuen Monitore ab Ende Monat vorbestellt werden.

Odyssey 3D: 3D-Gaming ganz ohne Spezialbrille

Mit dem Odyssey 3D (Modell G90XF) stellt Samsung eine echte Neuheit vor: Der KI-Monitor ermöglicht ein personalisierbares 3D-Erlebnis, ohne, dass eine separate 3D-Brille erforderlich ist. Möglich macht dies eine fortschrittliche Eye-Tracking-Technologie und die eigens entwickelte, an der Vorderseite des Panels angebrachte Lentikularlinse. Sie liefern ein natürlich wirkendes, hochauflösendes 3D-Bild der in der Reality Hub App1 zugänglichen Games und lassen Darstellungen förmlich aus dem 27-Zoll-Bildschirm herausspringen. Herkömmliche 2D-Videoinhalte können ferner dank AI-gestützter Videokonvertierung in 3D umgewandelt werden.2

Der Odyssey 3D bietet auch neben der 3D-Technologie eine beeindruckende Gaming-Leistung. Eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und eine Gray-to-Gray-Reaktionszeit (GtG) von 1 ms sorgen für reaktionsschnelles und flüssiges Gaming auf dem 4K-Bildschirm, während AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-SYNC Compatible Ruckeln und Bildschirmverzögerungen bei schnellem und komplexem Gameplay reduzieren.

Edge Lighting hebt die 3D-Immersion auf die nächste Stufe: Der Raum unterhalb des Monitors wird beleuchtet und passt sich dem Geschehen auf dem Bildschirm an, was die Spielumgebung zum Leben erweckt.

Um das Beste aus der 3D-Technologie herauszuholen, arbeitet Samsung aktiv mit grossen Game-Entwicklern zusammen. Dank der Kontrolle über 3D-Effekte können sie ihre kreativen Visionen präzise zum Leben erwecken.

Zu den aktuellen Kooperationen gehört jene mit Nexon für "The First Berserker: Khazan", das am 28. März auf den Markt kommt und jene mit Neowiz für das von der Kritik gelobte "Lies of P." Der erste downloadable Content (DLC) von Neowiz, "Overture", soll diesen Sommer erscheinen.

Odyssey OLED G8: Höchste Pixeldichte auf einem 27-Zoll-Bildschirm

Der Odyssey OLED G8 (Modell G81SF) ist in 27 Zoll erhältlich. Das 27" Modell ist Samsungs erster 4K-OLED-Monitor mit 166 Pixeln pro Zoll – die höchste Pixeldichte für einen Bildschirm dieser Grösse – und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz.

Die neue 4K QD-OLED-Darstellung liefert dank Quantum-Dot-Technologie verbesserte Farben und Kontraste aus jedem Blickwinkel. Unterstützt durch VESA DisplayHDR TrueBlack 400 werden selbst bei hoher Helligkeit von typischerweise 250 nit leuchtende Farben erzeugt. Die von Underwriters Laboratories (UL) zertifizierte Glare-Free-Technologie sorgt ferner dafür, dass der Bildschirm weniger reflektiert. Darüber hinaus kann der AI-Prozessor im Monitor die Bildqualität auch für Games und Videos mit niedrigerer Auflösung auf 4K hochskalieren.

Das OLED-Display ist mit Samsung OLED Safeguard+ geschützt. Das eigens entwickelte Dynamic Cooling System nutzt die branchenweit erste Pulsating Heat Pipe, um die Wärme fünfmal besser zu verteilen als herkömmliche Graphitplatten, ohne dabei die Helligkeit zu ändern. Dies schützt den Bildschirm vor Einbrennen und verlängert so seine Lebensdauer.

Die Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und die GtG-Reaktionszeit von 0.03 ms machen den Odyssey OLED G8 zu einem leistungsstarken Gaming-Monitor mit schneller und flüssiger Bildbewegung. Er unterstützt AMD FreeSync Premium Pro und NVIDIA G-SYNC Compatible, um Ruckeln und Flackern zu verhindern und damit ein besonders flüssiges, reaktionsschnelles und realistisches Spielerlebnis zu ermöglichen.

Gleichzeitig ist der OLED G8 eine stilvolle Ergänzung im Gaming-Setup: Das schlanke Metalldesign passt zu jeder Ästhetik, während Core Lighting+ den Bildschirm in ein auf das Bild abgestimmtes Licht taucht. Dank des ergonomischen Ständers lässt sich der Monitor mühelos optimal ausrichten.

Odyssey G9: Curved Ultrawide Gaming und Multitasking

Der Odyssey G9 (Modell G91F) macht Ultrawide Gaming für mehr Menschen zugänglich. Das 49-Zoll-Dual-QHD-Display mit 1000R-Krümmung bietet ein immersives Erlebnis mit hochwertigen Bildern und fesselndem Gameplay.

Eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und eine Reaktionszeit von 1 ms sorgen für ein reaktionsschnelles Gameplay, während AMD FreeSync Premium Pro die Action ohne Ruckeln oder Flackern fliessen lässt. Dank der VESA DisplayHDR 600-Zertifizierung wirken Farben besonders lebendig und klar, während HDR10+ GAMING durch optimierte Helligkeit, Kontraste und einen erweiterten Farbraum für ein dynamisches Bild sorgt.

Dank Bild-neben-Bild und Bild-in-Bild Funktionen lässt der Odyssey G9 mühelos multitasken: sie erlauben es, zwei verschiedene Geräte gleichzeitig auf dem Monitor anzuzeigen, wobei im Bild-in-Bild-Modus flexible Grössenoptionen zur Verfügung stehen. Eine automatische Quellenumschaltung+, die angeschlossene Geräte erkennt und sie, sofern eingeschaltet, automatisch anzeigt, hilft weiter dabei, schneller zum Spiel zu gelangen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 und Odyssey G9 können in der Schweiz ab dem 31. März auf Samsung.com bestellt werden. Ab CHF 2’049 (Odyssey 3D, UVP), CHF 1’299 (Odyssey OLED G8, UVP) bzw. CHF 1’119 (Odyssey G9, UVP) vorbestellt werden. Der ViewFinity S8 ist ab CHF 589 (UVP) erhältlich.