Samsung @ gamescom: Play as you are

Mittendrin und nicht zu übersehen: Der 800 m2 grosse Stand von Samsung in Halle 9, Stand A030/044. Unter #LetsPlayWithSamsung stellt das Unternehmen sein buntes Produktportfolio für Gamerinnen und Gamer aus den Bereichen Display, Storage, TV/AV und Mobile Experience vor. Besondere Highlights sind spannende AI-Features und schnelle Speichermedien für immersive Spielabenteuer sowie die Vorstellung des Odyssey 3D Gaming-Monitors.

Die gamescom wächst weiter: In diesem Jahr erwarten Besucherinnen und Besucher mehr als 1’400 Ausstellende – ein Plus von 15% im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Auftritt von Samsung erreicht 2024 auf der weltweit grössten Gaming-Messe eine neue Dimension: 800 m2 misst die diesjährige Ausstellungsfläche in Halle 9, Stand A030/044. Das sind fast 50 m2 mehr als 2023 und damit der bisher grösste Samsung Stand auf der gamescom. Unter dem Motto «Play as you are» können Gamerinnen und Gamer hier das umfangreiche Portfolio an Gaming-Monitoren, Smart TVs, Smartphones und SSDs hautnah erleben und testen.

3D Gaming ohne Brille: Odyssey 3D Gaming-Monitor

Ein besonderer Höhepunkt am Samsung Stand ist die Vorstellung des Odyssey 3D Monitors. Dieser ist in 37 Zoll und 27 Zoll auf der gamescom ausgestellt. Mithilfe der Lightfield-Display-Technologie (LFD) und einer Lentikularlinse erzeugt der Gaming-Monitor 3D-Bilder aus 2D-Inhalten – ganz ohne Brille. Unterstützt durch Eye-Tracking- und View-Mapping-Technologien lässt sich eine neue Dimension des Gamings erleben. Er verfügt über ein Display mit 4K-Auflösung, eine schnelle Grau-zu-Grau-Reaktionszeit (GTG) von 1 ms und eine hohe Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, die ein flüssiges und unterbrechungsfreies Gameplay ohne Nachbilder oder Unterbrechungen ermöglicht. Darüber hinaus verfügt der Odyssey 3D über ein ergonomisches Design mit einem höhenverstellbaren Standfuss (HAS), Neigungsfunktion, FreeSync Premium, einen DisplayPort 1.4 und zwei HDMI-Anschlüsse.

Ausserdem zeigt Samsung den 49 Zoll Odyssey OLED G94. Als erster OLED-Monitor aus eigenem Haus kombiniert er Dual QHD (5.120 x 1.440 Pixel) mit einem 32:9 Verhältnis. Dadurch können Nutzerinnen und Nutzer eine hohe Bildbreite bei brillanter Auflösung geniessen. Besucherinnen und Besucher können dies direkt am Stand ausprobieren, indem sie eine Runde "World of Warcraft: The War Within" von Blizzard Entertainment spielen.

Ein weiterer Gaming-Partner von Samsung bei der gamescom ist HoYoverse mit Genshin Impact. Das Rollenspiel eignet sich ideal, um die neusten Features des Odyssey OLED G8 32 Zoll Gaming-Monitors zu testen: Da wäre zum einen die 4K-Auflösung samt OLED Glarefree, eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine Reaktionszeit von ca. 0.03 ms (G/G). Aber damit ist nicht genug. So können am Samsung Stand ausserdem der Odyssey OLED G6 und der Odyssey Neo G9 in 57 Zoll ausprobiert werden. Zudem finden Gaming-Fans den Odyssey Neo G88 in der Storage Area und den Smart Monitor M70D9.

"Die gamescom ist für uns enorm wichtig, um Feedback und Impulse aus der Gaming-Community zu unseren neuen Produkten zu erhalten. Wir sind nah an den Gamerinnen und Gamern, damit wir die Wünsche der unterschiedlichen Spieltypen – egal ob Casual oder Core – frühzeitig hören und sie bei unserer Produktentwicklung aufgreifen können. Das macht unseren Erfolg aus."

Daniel Périsset, Head of CE IT bei Samsung Schweiz

Neben den neuen Speicherlösungen und aktuellen Gaming-Monitoren stellt Samsung auch aus dem Bereich TV und Audio spannende Technologien für Gamerinnen und Gamer vor. Dazu zählt das Neo QLED 8K Flaggschiff QN900D10 in 75 Zoll. Der Smart TV bietet 240 Hz in 4K, HDR10+ und Dolby Atmos samt OTS Pro. Damit können die technischen Möglichkeiten von Konsolen der neusten Generation fast vollends ausgeschöpft werden.

Alte Spiele in neuem Glanz – dank AI

Neben reinen Hardware-Features wird im Gaming-Segment das Thema Artificial Intelligence (AI) immer wichtiger. Aktuelle Samsung Premium TVs und ausgewählte Gaming-Monitore wie der Odyssey OLED G8 sind mit speziellen AI-Prozessoren ausgestattet. Sie analysieren die Inhalte des Gaming Hubs oder ausgewählter Smart Apps und optimieren sie für die so maximal beste Bildqualität. Dadurch können auch ältere Spiele in nahezu 4K angezeigt werden – ein Highlight für Retro-Fans.

"AI spielt eine immer grössere Rolle bei der Entwicklung unserer Produkte. Bereits jetzt haben wir eine grosse Bandbreite an AI-Features in unseren TVs verbaut, die sowohl beim Serien- und Filmschauen als auch beim Gaming ein immersives Home-Entertainment-Erlebnis ermöglichen. Ein Beispiel hierfür ist der Real Depth Enhancer Pro, der unter anderem in unserem QN900D zum Einsatz kommt. Das Feature erkennt mithilfe von AI Deep Learning Bereiche, auf die sich Betrachterinnen und Betrachter typischerweise fokussieren und verstärkt automatisch die Tiefenwirkung. Dadurch entsteht ein dreidimensionaler Bildeindruck und Spiele können realistischer dargestellt werden."

Gianni Musumecci, Head of TV/AV bei Samsung Schweiz.

AI-Features kommen auch in Samsung Galaxy Smartphones und Tablets der neusten Generationen zum Einsatz. In Kombination mit hochauflösenden Displays, schnellen Prozessoren und neuen Formfaktoren ermöglichen sie Konsolen-Action auf mobilen Geräten – zum Beispiel dem Samsung Galaxy Z Fold6 mit Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy, dem Galaxy S24 Ultra und dem Galaxy Tab S9 Ultra mit 14.6 Zoll AMOLED Display. Alle drei Geräte können am Samsung Stand ausgiebig getestet werden.

Vielfältige Speicherlösung für eine bunte Community

"Egal ob Casual-, Cloud-, Mobile- oder Pro-Level-Zockerin und -Zocker – in der Gaming-Welt finden alle ihren Platz. Dieses breite Spektrum an individuellen Vorlieben und das gegenseitige Interesse füreinander zeichnen die Community aus und sorgen für einen kontinuierlichen Zulauf. Unser diesjähriges Motto ‹Play as you are› unterstreicht diese Vielfalt. Damit alle Spielbegeisterten ihr Hobby nach ihren eigenen Vorstellungen ausleben können, braucht es eine breite Auswahl an passender Technologie. Unser umfangreiches Angebot an smarten Speicherlösungen steht exemplarisch dafür."

Fabrizio Camardella, Director Mobile bei Samsung Schweiz

Auf der gamescom können sich Besucherinnen und Besucher selbst ein Bild davon machen: Am Stand von Samsung werden unter anderem die microSD PRO Plus mit Kapazitäten bis zu 1 TB für mobile Gamerinnen und Gamer sowie interne und externe SSDs wie die leistungsstarke PSSD T9 und die effiziente 990 PRO mit Heatsink fürs PC- und Konsolen-Gaming präsentiert. Alle Speichervarianten bieten in ihrer jeweiligen Kategorie Spitzenleistungen in puncto Geschwindigkeiten und Zuverlässigkeit.