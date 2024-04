Samsung AI-TV-Line-up kommt in die Schweiz

Das neueste TV-Line-up von Samsung, das erstmals im Januar an der CES in Las Vegas gezeigt wurde, ist ab sofort in der Schweiz verfügbar. Mit dem 2024-Line-up erweitert Samsung, der weltweit führende TV-Hersteller, das Home-Entertainment-Erlebnis um leistungsstarke, AI-basierte Lösungen. Zum Launch präsentiert Samsung im Rahmen von "Unbox & Discover 2024" auf YouTube einen Stream, welcher auf die Highlights der neuesten Neo QLED 8K- und 4K-Modelle sowie OLED TVs und Soundgeräte eingeht.

Das neueste Samsung TV-Line-up, bestehend aus Neo QLED 8K und 4K, OLED TVs und Audiogeräten, unterstreicht Samsungs Engagement für Innovation und bietet Produkte, die unterschiedliche Lebensstile und Bedürfnisse abdecken.

Wir verschieben die Grenzen des Home-Entertainments, indem wir AI auf eine Art und Weise integrieren, die über das traditionelle Seherlebnis hinausgeht. Das diesjährige Line-up ist ein Beweis für unser Engagement für Innovation und bietet Produkte, die nicht nur aussergewöhnliche Seherlebnisse bieten, sondern auch einen Mehrwert für den Lebensstil unserer Nutzerinnen und Nutzer darstellen.»

SW Yong, Präsident und Leiter des Visual Display Business bei Samsung Electronics

Neue Neo QLED 8K Modelle: Klarheit, Klang und intelligente Erlebnisse

Die Neo QLED 8K Modellreihen sind Samsungs Flagship, ausgestattet mit dem fortschrittlichen NQ8 AI Gen3-Prozessor, der einen bedeutenden Sprung in der AI-TV-Technologie darstellt. Der Prozessor verfügt über eine Neural Processing Unit (NPU), die doppelt so schnell ist wie beim Vorgänger und die Anzahl an neuronalen Netzwerken von 64 auf 512 verachtfacht – für gestochen scharfe Details, unabhängig von der Eingangsquelle.

Die AI-gesteuerten Bildtechnologie optimiert das Bild auf den Neo QLED 8K Geräten. Sie bringt die feinsten Details mit voller Klarheit und Natürlichkeit zum Vorschein und zeigt subtilste Nuancen, wie zum Beispiel Mimik. Mit 8K AI Upscaling Pro werden die eigenen Lieblingssendungen und -filme so umgewandelt, dass sie genau auf das 8K-Display passen und herkömmliche 4K-Fernseher an Detailtreue und Bildklarheit übertrifft. Darüber hinaus macht AI Motion Enhancer Pro schnelle Bildabfolgen flüssiger und klarer – ein Traum für Sportfans – während Real Depth Enhancer Pro dem Bild eine lebensechte Tiefe verleiht. All diese Funktionen definieren das Erlebnis eines grossen Bildschirms neu und setzen einen neuen Standard für visuelle Immersion.

Neo QLED 8K Geräte liefern zudem präzisen Sound, der von der AI-Soundtechnologie unterstützt wird. Mit dem Active Voice Amplifier Pro ist es möglich, Dialoge aus Hintergrundgeräuschen zu extrahieren, sodass jedes Wort deutlich zu hören ist. Object Tracking Sound Pro bereichert das Klangerlebnis durch die Synchronisierung des Klangs mit dem Geschehen auf dem Bildschirm und sorgt so für ein dynamischeres und fesselnderes Seherlebnis. Adaptive Sound Pro verfeinert das Klangerlebnis weiter, indem es den Ton intelligent an den Inhalt und die Raumakustik anpasst – für einen satten und naturgetreuen Klang.

Die Neo QLED 8K Geräte verfügen zusätzlich über AI-Funktionen, die sich an die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anpassen. Der AI Auto Game Mode optimiert Bild und Ton für ein noch intensiveres Spielerlebnis. Der AI Customization Mode passt das Bild für jede Szene auf Basis der Benutzerpräferenzen an, während mit Hilfe des AI Energy Modes Strom gespart werden kann, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Diese Funktionen sorgen dafür, dass Neo QLED 8K für alle Unterhaltungsbedürfnisse komfortabel, personalisiert und energieeffizient ist.

Erhältlich in zwei Modellen, QN900D und QN800D, und jeweils in den Grössen 65, 75 und 85 Zoll, versprechen die Neo QLED 8K-Reihen ein unvergleichliches Seherlebnis, das neue Massstäbe in der Kategorie der Premium-Grossbildschirme setzt.

Intelligente Funktionen für mehr Integration und Personalisierung

Das neue TV-Line-up definiert das Benutzererlebnis durch fortschrittliche Konnektivität, intelligente Funktionen, Apps und Plattformen neu. Mit dem leistungsstarken Betriebssystem Tizen OS schaffen die neuen Geräte ein Ecosystem, das vernetzt, personalisiert und sicher ist. Die TVs verbinden sich nach dem Einschalten automatisch mit den verschiedenen Geräten im Ecosystem. Durch die Kompatibilität mit HCA und Matter gilt dies für alle Samsung-Geräte, Geräte von Drittanbietern und IoT-Geräte. Dies macht zusätzliche Hubs überflüssig, sodass von der Beleuchtung bis hin zu Sicherheitssensoren alles direkt über den Fernseher gesteuert werden kann.

Das neueste TV-Line-up bringt auch die Integration von Smartphones auf ein neues Niveau. Nutzerinnen und Nutzer können ihr Smartphone in die Nähe des Fernsehers bringen, um Smart Mobile Connect zu aktivieren, wodurch das Gerät zu einer Universalfernbedienung für den Fernseher und angeschlossene Haushaltsgeräte wird. Darüber hinaus können Smartphones nun als Game-Controller mit einer anpassbaren Benutzeroberfläche (UI) und haptischem Feedback verwendet werden.

Über die Konnektivität hinaus bieten die neusten Smart TVs von Samsung mit ihren Apps ein personalisiertes Erlebnis. Mit dem neuesten Zusatz von Widgets sind die TV-Bildschirme jetzt personalisierte Dashboards, die es ermöglichen, Informationen über das eigene Heim, wie Kamera-Feeds, Energieverbrauch, Wetter-Updates und mehr, zu überprüfen. Samsung stellt bei “Unbox and Discover” ausserdem Samsung Daily+ vor, eine einheitliche Smart-Home-Plattform, die eine Vielzahl von Apps in den Kategorien SmartThings, Communication und Workspace zusammenführt.

Samsung weiss um das grundlegende Bedürfnis von Nutzerinnen und Nutzern nach Privatsphäre und Sicherheit ihrer persönlichen Daten. Deshalb sind auch sämtliche TV-Geräte des 2024-Line-ups mit Samsung Knox geschützt. Die Sicherheitslösung Samsung Knox erhielt bereits vor der Lancierung des 2024-Line-ups die Common Criteria (CC)-Zertifizierung. Diese Zertifizierung, von 317 Ländern weltweit anerkannt, bestätigt die hohen Sicherheitsstandards von Samsung Knox, was den Nutzerinnen und Nutzern ein bequemes Smart-Home-Erlebnis bietet. Samsung hat damit zehn Jahre in Folge die CC-Zertifizierung für Knox erhalten, was die kontinuierliche Verbesserung seiner Sicherheitsmassnahmen zeigt.

Neue Neo QLED 4K- und OLED-Modelle sowie Soundgeräte für beste Unterhaltung

Die neusten Neo QLED 4K-Modelle vereinen die Innovationen der aktuellen Neo QLED 8K-Flagship-Reihe und verbessern das Fernseherlebnis mit innovativen Funktionen und dem NQ4 AI Gen2-Prozessor. Mit Real Depth Enhancer Pro und der Quantum Matrix Technology sorgt der Bildschirm für einen ausgeglichenen Kontrast auch bei komplexen Szenen. Mit dem weltweit ersten Pantone Validated Display für Farbgenauigkeit und Dolby Atmos für ein immersives Audioerlebnis setzt der Neo QLED 4K neue Massstäbe für das ultimative 4K UHD-Erlebnis.

Die Neo QLED 4K Modelle sind in den Grössen 55 bis 98 Zoll erhältlich.

Samsung stellt ausserdem den weltweit ersten Glare-Free OLED Bildschirm vor, der Reflexionen reduziert und gleichzeitig tiefe Schwarztöne und klare Bilder unter allen Lichtverhältnissen ermöglicht. Angetrieben vom NQ4 AI Gen2-Prozessor, verfügen die OLED-Fernseher über Funktionen wie Real Depth Enhancer und OLED HDR Pro, welche die Bildqualität auf ein neues Niveau heben.

Mit Funktionen wie Motion Xcelerator 144Hz, der für flüssige Bewegungen und schnelle Reaktionszeiten sorgt, ist Samsung OLED die beste Wahl fürs Gamen. Ergänzt durch ein elegantes Design, werten die OLED-Fernseher jedes Wohnzimmer auf und dank der drei erhältlichen Modelle – S95D, S90D und S85D – von 42 bis 83 Zoll ist für jeden Haushalt das passende Modell dabei.

Das aktuelle Line-up umfasst auch die neueste Soundbar der Q-Serie, Q990D, die mit einem 11.1.4-Kanal-Setup mit Wireless Dolby Atmos aufwartet. Das Modell verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die Samsungs anhaltende Führungsposition als weltweit meistverkaufte Soundbar-Marke in den letzten 10 Jahren unterstreichen. Dazu gehören Innovationen wie Sound Grouping für pulsierenden, raumfüllenden Klang und die Möglichkeit, Inhalte über die hinteren Lautsprecher geniessen zu können, ohne andere dabei zu stören.

Die ultraschlanken Soundbars S800D und S700D bieten weiterhin aussergewöhnliche Audioqualität in einem schlanken und platzsparenden Design. Darüber hinaus verfügen alle Samsung Soundbars über fortschrittliche Audiotechnologien wie Q-Symphony, die Samsung-Fernseher und Soundbars nahtlos miteinander verbinden und so ein perfekt orchestriertes Klangerlebnis ermöglichen.

Schliesslich hat Samsung den brandneuen Music Frame vorgestellt, der Premium-Audio mit künstlerischem Design verbindet, das von The Frame TV inspiriert wurde. Mit dem vielseitigen Audiogerät können Nutzerinnen und Nutzer persönliche Bilder oder Kunstwerke ausstellen und gleichzeitig kabellosen Sound mit intelligenten Funktionen geniessen. Ob als eigenständiges Gerät oder in Verbindung mit einem Fernseher und einer Soundbar – der Music Frame verspricht ein Sounderlebnis, das jeden Raum bereichert.

Weitere Informationen und Verfügbarkeit

Vorbestellungen für die 2024er TV-Modelle von Samsung sind ab sofort möglich.