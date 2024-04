Samsung an der Art Basel

Samsung Electronics kündigt eine Partnerschaft mit der Basler Ausgabe der Art Basel, der weltweit führenden Kunstmesse für moderne und zeitgenössische Kunst, an. Der Samsung Fernseher The Frame, der mit seinem stilvollen Design und mattem 4K-Display an einen exklusiven Bilderrahmen erinnert, wird als offizielles Visual Display der Messe präsentiert.

An der diesjährigen Art Basel in Basel, die vom 13. bis 16. Juni in der Messe Basel stattfindet, werden 286 Galerien aus 40 Ländern und Regionen teilnehmen. Mit dabei ist Samsung, das im Rahmen der Partnerschaft mit der Art Basel in Basel seinen The Frame TV als offizielles Visual Display der Messe präsentiert. Zudem werden auf dem stilvollen Fernseher mit elegantem Design und mattem 4K-Display in der Samsung The Frame Lounge zahlreiche Kunstwerke ausgestellt.

In der Samsung The Frame Lounge, einem Stand innerhalb der Art Basel in Basel 2024, der dem The Frame gewidmet ist, können Besucherinnen und Besucher Werke moderner und zeitgenössischer Kunst über das hochmoderne Display geniessen.

The Frame: Your Art Gallery on TV

The Frame ist ein Lifestyle-Fernseher, der als digitale Leinwand fungiert und Kunstwerke oder Fotos auf dem Bildschirm anzeigt, wenn Nutzerinnen und Nutzer gerade nicht fernsehen. Über den Samsung Art Store, einem exklusiven Service für Abonnentinnen und Abonnenten, kann auf über 2’500 Kunstwerke zugegriffen werden, darunter Werke der bedeutendsten und angesagtesten Künstlerinnen und Künstler sowie Museen.

The Frame eignet sich besonders gut für das Ausstellen von Kunst bei Veranstaltungen wie der Art Basel, da das matte Display die Lichtreflexion minimiert, sodass die Kunst auch bei Decken- oder Tageslicht bewundert werden kann. Anfang dieses Jahres wurde The Frame als erstes Gerät in der Branche mit dem Pantone Validated ArtfulColor-Zertifikat ausgezeichnet, das seine aussergewöhnlichen Farbwiedergabefähigkeiten bestätigt.

Mit The Frame will Samsung Kunstbegeisterten auf der ganzen Welt ein intensives digitales Erlebnis ermöglichen.

"The Frame ist ein Display, das die Kraft hat, sowohl die Botschaft des Künstlers oder der Künstlerin als auch die Schönheit des Werks selbst zu vermitteln. Wir freuen uns besonders darauf, Kunstinteressierten durch die Zusammenarbeit mit der Art Basel ein besonderes Bildschirm-Erlebnis auf The Frame zu bieten."

Cheolgi Kim, EVP of Visual Display Business bei Samsung Electronics