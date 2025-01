CES 2025: Samsung TV-Lineup mit Vision AI

Noch vor dem offiziellen Start der CES 2025 in Las Vegas präsentiert Samsung mit Samsung Vision AI die nächste Stufe seiner AI-gestützten TVs. Mit dem Spitzenmodell Neo QLED 8K QN990F beweist das Unternehmen, wie personalisierte Nutzungserlebnisse, smarte AI-Funktionen, leistungsfähige Hardware und elegantes Design zu einem herausragenden TV-Erlebnis verschmelzen.

"Für Samsung ist der Fernseher längst mehr als eine reine Entertainment-Zentrale. Die neue Generation von Smart TVs kann eine interaktive, smarte Rolle im Zuhause einnehmen, sich den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer anpassen und uns den Alltag erleichtern.Mit Samsung Vision AI bündeln wir Unterhaltung, Personalisierungsmöglichkeiten und Lifestyle-Lösungen in einem nahtlosen Nutzungserlebnis."

SW Yong, President und Head of Visual Display Business bei Samsung Electronics

Samsung Vision AI: Intelligente und anpassungsfähige TV-Erlebnisse

Samsung Vision AI repräsentiert den nächsten Schritt für Samsung AI TVs. Mit automatischer Anpassung an die Umgebung und Nutzungsgewohnheiten sowie neuen intuitiven Funktionen verwandelt Samsung Vision AI TVs in smarte Alltagsbegleiter. Sie liefern beste Unterhaltung, lassen sich ganz einfach bedienen und integrieren sich nahtlos in den smarten Lebensstil der Nutzerinnen und Nutzer.

Im Zentrum von Samsung Vision AI stehen AI-Funktionen, die das individuelle TV-Erlebnis optimieren:

Click to Search liefert auf Knopfdruck Hintergrundinformationen zu Inhalten, zum Beispiel den Schauspielerinnen und Schauspielern in einer bestimmten Szene, ohne dafür den Film oder die Live-Übertragung zu unterbrechen.

liefert auf Knopfdruck Hintergrundinformationen zu Inhalten, zum Beispiel den Schauspielerinnen und Schauspielern in einer bestimmten Szene, ohne dafür den Film oder die Live-Übertragung zu unterbrechen. Live Translate übersetzt mit einem on-device Übersetzungsmodell Untertitel in Echtzeit, sodass Nutzerinnen und Nutzer auch fremdsprachige Inhalte geniessen können.

übersetzt mit einem on-device Übersetzungsmodell Untertitel in Echtzeit, sodass Nutzerinnen und Nutzer auch fremdsprachige Inhalte geniessen können. Generative Wallpaper ermöglicht es, individuelle Hintergrundbilder je nach Geschmack und Anlass zu gestalten und den Bildschirm somit in ein persönliches Kunstwerk zu verwandeln.

Darüber hinaus verknüpft Samsung Vision AI den TV mit SmartThings und macht ihn zur zentralen Schnittstelle für das Smart Home:

Home Insights bietet Echtzeit-Updates, einschliesslich Sicherheitsalarmen, über den aktuellen Status der vernetzten Geräte im Haushalt und sorgt somit für ein beruhigendes Gefühl – unabhängig davon, ob die Nutzerinnen und Nutzer Zuhause oder unterwegs sind.

bietet Echtzeit-Updates, einschliesslich Sicherheitsalarmen, über den aktuellen Status der vernetzten Geräte im Haushalt und sorgt somit für ein beruhigendes Gefühl – unabhängig davon, ob die Nutzerinnen und Nutzer Zuhause oder unterwegs sind. Pet and Family Care behält Haustiere und Familienmitglieder im Blick, erkennt ungewöhnliches Verhalten und sendet Echtzeit-Updates über den TV. Zudem passt es die Raumeinstellungen wie Beleuchtung automatisch und komfortabel an und dimmt etwa das Licht, wenn die Kinder eingeschlafen sind.

Auch Bild- und Tonqualität profitieren von Samsung Vision AI: On-Device AI-Technologien analysieren Inhalte und Umgebungsfaktoren, um die Bild- und Tonqualität dynamisch und in Echtzeit zu optimieren, je nachdem ob gerade ein Filmdrama, ein Sportevent oder eine Talkshow laufen.

Für seine neuesten Innovationen hat Samsung den renommierten CES Innovation Award 2025 erhalten. Zu den ausgezeichneten Technologien gehören die Vision AI Funktionen Click to Search und Live Translate, sowie der der KI-Begleiter Ballie und der Smart Monitor M9 mit Copilot-Funktion.

Offene Partnerschaften treiben AI-Innovationen voran

Über Samsung Vision AI können verschiedene AI-Plattformen von Drittanbietern nahtlos integriert werden. Damit ebnet Samsung den Weg für noch intelligentere Erlebnisse sowie die Erweiterung seines Ökosystems an AI Screens.

So hat Samsung in Zusammenarbeit mit Microsoft neue Smart TVs und Smart Monitore mit Microsoft Copilot vorgestellt. Dank dieser Partnerschaft können Nutzerinnen und Nutzer interessante Informationen ganz einfach per Fernbedienung oder Sprachbefehl suchen und finden. Zusätzlich sind verschiedene Copilot-Dienste, wie zum Beispiel personalisierte Content-Empfehlungen, direkt über den Bildschirm abrufbar.

Die Ära der AI Screens: Samsung integriert Vision AI in sein bisher grösstes Produktportfolio

Samsung leitet eine neue Ära der AI-gestützten Screen-Technologie ein und integriert Vision AI in sein bisher grösstes Produktportfolio an aktuellen Neo QLED-, OLED- und QLED-Modellen. Damit bietet Samsung noch mehr Nutzerinnen und Nutzern intelligente und anpassungsfähige Screens und für smarte Nutzungsmöglichkeiten im Bereich Home Entertainment und Smart Living.

Allen voran steht der Neo QLED 8K QN990F als Spitzenmodell, der beeindruckende Leistung gekonnt mit ultraschlankem Design vereint. Angetrieben vom neuesten NQ8 AI Gen3-Prozessor bietet das Gerät verschiedene integrierte AI-Funktionen für mitreissende Bilder und Sounds:

8K AI Upscaling Pro: Rechnet Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf 8K-Qualität hoch und sorgt so für mehr Bildschärfe.

Rechnet Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf 8K-Qualität hoch und sorgt so für mehr Bildschärfe. Auto HDR Remastering Pro: Analysiert Bild für Bild und passt das Farbspektrum der jeweiligen Szene für eine lebendige und naturgetreue Darstellung selbst bei dunklen Bildern an.

Analysiert Bild für Bild und passt das Farbspektrum der jeweiligen Szene für eine lebendige und naturgetreue Darstellung selbst bei dunklen Bildern an. Adaptive Sound Pro: Trennt und optimiert einzelne Tonspuren wie Dialoge, Musik und Soundeffekte für einen klaren und ausgewogenen Klang.

Trennt und optimiert einzelne Tonspuren wie Dialoge, Musik und Soundeffekte für einen klaren und ausgewogenen Klang. Color Booster Pro: Verstärkt die Farbdarstellung durch AI-gestützte Analyse und verbessert die Bildverarbeitung Szene für Szene.

Verstärkt die Farbdarstellung durch AI-gestützte Analyse und verbessert die Bildverarbeitung Szene für Szene. AI Mode: Optimiert Bild und Ton abgestimmt auf die Inhalte und Raumgegebenheiten für ein besseres Seherlebnis.

Erweiterung des Samsung Art Store und Launch des The Frame Pro

Gleich zwei News gibt es für Kunst- und Designliebhabende: Mit dem Ziel, Kunst für mehr Menschen einfacher zugänglich zu machen, erweitert Samsung seinen Art Store und stellt The Frame Pro vor. Der Samsung Art Store umfasst ab jetzt mehr als 3‘000 kuratierte Werke von renommierten globalen Kunstpartnern wie dem MoMA und den Nachlässen von Magritte und Basquiat. Ab 2025 wird die erweiterte Sammlung neben The Frame und der MICRO LED-Serie auch für ausgewählte Neo QLED- und QLED-Modelle verfügbar sein. Somit erhalten noch mehr Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, ihre heimischen Screens in persönliche Kunstgalerien zu verwandeln.

Als stilvoller Neuzugang reiht sich The Frame Pro ins Lifestyle-Portfolio ein und liefert dank Neo QLED-Technologie brillante Farben, schärfere Kontraste und Local Dimming für tiefste Schwarzwerte. Der leistungsstarke NQ4 Gen3 AI-Prozessor ermöglicht dabei die Wiedergabe von Kunstwerken und Videoinhalten in beeindruckender Bildqualität. Mit der fortschrittlichen Wireless One Connect Box kann das Gerät zudem kabellos installiert und flexibel angebracht werden – eben wie ein Kunstwerk.

Samsung verstärkt seine Präsenz in der Kunstszene weiter und arbeitet mit der weltweit renommierten Kunstmesse Art Basel zusammen, die den The Frame TV als offizielles Display für Kunstwerke nutzt.

"Wir möchten Kunst weiter fördern. Als offizieller globaler Partner der Art Basel können wir Kunst auf innovative Weise noch mehr Menschen näherbringen. Mit The Frame und dem Samsung Art Store können sich Kunstfans ihre Lieblingswerke in ihre eigenen vier Wände holen und sie auf neue Art geniessen."

Hayley Romer, Chief Growth Officer der Art Basel

Samsung als Wegweiser für Displaytechnologien der Zukunft

Samsung treibt die Weiterentwicklung von Displaytechnologien voran, mit dem Ziel, neuartige und noch individuellere Erlebnisse zu bieten. So präsentierte Samsung mit The Premiere 5 einen interaktiven Ultra-Kurzdistanzprojektor mit Dreifachlaser-Technologie, der hochauflösende Projektionen mit flexibler Nutzung verbindet. Über eine interaktive Touch-Funktion können Nutzerinnen und Nutzer direkt mit dem Bildschirm interagieren. Zudem kommt die Samsung LightWARP-Technologie zum Einsatz, die Bilder auf beliebige Gegenstände projizieren und somit kreative und immersive Erlebnisse ermöglichen kann.

Einen visionären Ausblick präsentiert Samsung zudem mit dem MICRO LED Beauty Mirror, der die tägliche Beauty-Routine intuitiv und effektiv gestalten kann. Der Technologie zugrunde liegt ein bisher beispielloser Reflexions- und Durchlässigkeitsgrad. Der Spiegel kann den individuellen Hauttyp analysieren und darauf abgestimmte Produktempfehlungen liefern, die von Amorepacific, Koreas führendem Kosmetikunternehmen, entwickelt wurden.