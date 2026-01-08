Samsung: Vision 2026

Samsung hat auf seiner Medienkonferenz an der CES 2026 seine Vision "Your Companion to AI Living" vorgestellt. Im Mittelpunkt des Events stand die Samsung Philosophie, dass AI als Fundament wichtige Bereiche wie Forschung, Produktdesign, Betrieb und Nutzungserlebnis miteinander verbindet.

TM Roh, CEO und Leiter der Device eXperience (DX) Division, stellte die Ambitionen auf eine führende Rolle des Unternehmens im Bereich AI vor und erläuterte, wie Samsung dank seines umfangreichen, intelligenten und vernetzten Ökosystems AI als Alltagsbegleiter erlebbar macht. Dieser Ansatz bietet Nutzer:innen vielfältige Funktionen im Alltag.

"Über Mobile eXperience, Visual Display, Haushaltsgeräte und Services hinweg schafft Samsung ein einheitliches, personalisiertes Erlebnis. Mit unserem global vernetzten Ökosystem und dem Ansatz, AI in alle Gerätekategorien zu integrieren, ist Samsung optimal aufgestellt, um sinnvolle AI-Erlebnisse im Alltag zu bieten."

Vice Chairman Roh

Entertainment Companion: Mehr als nur Fernsehen

SW Yong, President und Leiter des Visual Display (VD) Business bei Samsung Electronics, sowie Sukhmani Mohta, Chief Marketing and Partnerships Officer, VD Business bei Samsung Electronics America, zeigten, wie Samsung Displays Hardware-Exzellenz und visuelle Intelligenz kombinieren, um einen echten Begleiter für Entertainment zu bieten. Aufbauend auf 20 Jahren Expertise im TV-Bereich hat Samsung ein umfangreiches Line-up smarter TVs entwickelt, das Nutzer eine neue Art der Interaktion mit ihren Fernsehern ermöglicht.

Das Herzstück des Display-Line-ups ist der 130-Zoll-Micro RGB, der einen deutlichen Fortschritt in Grösse und Bildqualität bietet und auch in der Schweiz verfügbar sein wird. Er steht für eine neue Entwicklungsstufe der Farbdarstellung und ermöglicht ein besonders breites und detailreiches Farbspektrum. Sein Timeless-Frame-Design minimiert Ablenkungen und lässt das Bild mit schlichter Eleganz in den Vordergrund treten. Eine mikroskopisch kleine RGB-Lichtquelle sorgt für die besonders hohe Bildqualität, wobei jede winzige rote, grüne und blaue Diode unabhängig leuchtet, um Farben in ihrer reinsten und natürlichsten Form zu erzeugen. Die Micro RGB AI Engine Pro ermöglicht eine präzise Steuerung der RGB-Farben und unterstützt eine lebendige Bildqualität in jeder Szene.

Um dieses Seherlebnis auf das nächste Niveau zu steigern, nutzt der Vision AI Companion (VAC)1 AI-Technologie, um als individueller Alltagsbegleiter an der Seite der Nutzer:innen zu agieren und den Alltag überall im Zuhause zu bereichern. Mit VAC erhalten Nutzer personalisierte Empfehlungen, was sie ansehen, hören oder gar essen sollten – und erweitern so das TV-Erlebnis über das reine Fernsehen hinaus.

Samsung bietet zudem intuitive Modi zur Personalisierung des Seherlebnisses. Für Fussballfans sorgt der AI Soccer Mode Pro für einen spannenden Spieltag durch AI-gesteuerte Bild- und Tonoptimierung in Stadionqualität. Der AI Sound Controller Pro ermöglicht es, die Lautstärke von Publikum, Kommentaren oder Hintergrundmusik zu erhöhen oder zu senken und so ein personalisiertes Hörerlebnis für TV-Shows und Filme zu schaffen. Nutzer können einfach Sprachbefehle geben, und jedes mit VAC ausgestattete TV-Gerät – darunter Micro LED, Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED und UHD – führt diese kontextbezogen aus.

Auch den globalen Soundbar-Markt, den Samsung seit elf Jahren in Folge mit anführt, ergänzt das Unternehmen in diesem Jahr um Neuerungen: Die zwei WiFi-Lautsprecher Music Studio 5 und Music Studio 7. Diese Modelle unterstützen eine grössere Bandbreite an Sound-System-Kombinationen, verbessern die audiovisuelle Qualität und steigern die Ästhetik jedes Raumes. Jedes Modell greift das zeitlose "Dot"-Konzept des renommierten Designers Erwan Bouroullec auf, inspiriert von einem universellen Symbol aus Musik und Kunst – und verankert in der charakteristischer Designästhetik von Samsung.

Zudem präsentierte Samsung eine Reihe neuer Produkte, die sich harmonisch in die Wohnräume und die Ästhetik der Nutzer:innen einfügen. Der neue, ultradünne OLED S99H verfügt über einen verfeinerten Rahmen, der ihm die Eleganz eines Kunstobjekts verleiht. Der neue portable Projektor The Freestyle+, ermöglicht es den Nutzer:innen, Inhalte auf Wände und Decken sowie auf unebene Flächen wie Ecken und Vorhänge zu projizieren.

Das TV-Line-up 2026 unterstützt HDR10+ ADVANCED und bietet verbesserte Helligkeit, genrebasierte Bild- und Tonoptimierung, intelligente Bewegungsanpassung, fortschrittliches lokales Tone-Mapping und ein optimiertes Gaming-Erlebnis. Mit der zunehmenden Verbreitung von HDR10+ bei grossen OTT-Anbietern wird Samsung HDR10+ ADVANCED in seinem TV-Line-up 2026 einführen. Zudem wird in allen 2026er TVs Samsung Eclipsa Audio eingeführt, das neue räumliche Soundsystem des Unternehmens.

Samsung präsentierte ausserdem sein neues Odyssey-Gaming-Monitor-Line-up mit fünf neuen Modellen, die hohe Ansprüche an Auflösung, Bildwiederholrate und immersive visuelle Performance erfüllen. Angeführt vom ersten 6K-3D-Odyssey-G9 bringt das Line-up 2026 einige fortschrittliche Display-Technologien für Gamer und Creatoren, darunter der nächste Odyssey G6 und drei neue Odyssey-G8-Modelle.

Im Zentrum all dieser Display-Innovationen steht das leistungsstarke Tizen OS. Nutzer können sich nun auf sieben Jahre Tizen OS-Upgrades freuen, sodass ihre TVs sich lange nach dem Kauf weiterentwickeln.

Home Companion: Smart vernetzte Geräte, die Menschen durch den Tag begleiten

Cheolgi Kim, Executive Vice President und Leiter der Digital Appliances (DA) Division bei Samsung Electronics, sowie Elizabeth Anderson, Head of Integrated Marketing, DA bei Samsung Electronics America (SEA), skizzierten die Vision des Unternehmens, Haushaltsgeräte zu echten Alltagsbegleitern zu entwickeln, die den Stress täglicher Aufgaben reduzieren. Cheolgi Kim kündigte ausserdem an, dass SmartThings inzwischen mehr als 430 Millionen Nutzer:innen (Stand Dezember 2025) weltweit bedient – eine enorme Reichweite und Tiefe an Erkenntnissen, die Samsung im Vergleich zu anderen Marken einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Der neue Bespoke AI Family Hub Kühlschrank zeigt, wie diese Vorteile für die Forschung und Entwicklung der Samsung Haushaltsgeräte eingesetzt werden. Der AI-gestützte Kühlschrank ist das Herzstück des Zuhauses und definiert nun mit einem Upgrade auf AI Vision, das auf Google Gemini basiert, den Alltag mit AI neu. Mit diesem Update überwindet AI Vision bisherige Einschränkungen bei der Erkennung von Lebensmitteln und kann nun bei noch mehr Lebensmitteln und verarbeiteten Produkten nahtlos verfolgen, was in den Kühlschrank hineingestellt und herausgenommen wird. Das macht die Essens- und Einkaufsplanung einfacher. Der Family Hub hat bisher zehn CES Innovation Awards gewonnen. Die AI-gestützten Kühlschränke von Samsung haben die Auszeichnung in den vergangenen drei Jahren erhalten.

Durch die Funktion "What’s for Today?" verwandeln Samsung Kühlschränke die Essensplanung in ein spielerisches Erlebnis, indem sie Rezepte basierend auf verfügbaren Zutaten empfehlen oder zufällige Vorschläge machen, wodurch der Aufwand bei der Essensplanung reduziert werden kann. Ausgewählte Rezepte erscheinen in SmartThings Food, wo die Nutzer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erhalten, um sofort mit der Zubereitung loszulegen. Das gewählte Rezept kann zudem an verbundene Kochgeräte gesendet werden, um den Prozess direkt zu starten. "Video to Recipe" sorgt für mehr Einfachheit, indem es empfohlene Kochvideos bereitstellt und diese in leicht verständliche Schritte umwandelt, sodass Nutzer:innen diese beim Kochen mitverfolgen können, ohne das Video anhalten oder zurückspulen zu müssen. Samsung stellte ausserdem FoodNote vor – einen neuen wöchentlichen Bericht, der die Ernährungsmuster der Nutzer zusammenfasst, von den meistgenutzten Zutaten und Rezeptvorschlägen bis zu den Artikeln, die nachgekauft werden müssen. Zusätzlich enthält Now Brief mehr Widgets auf dem Family Hub-Bildschirm und kann dank Voice ID zwischen Familienmitgliedern unterscheiden und Inhalte anzeigen, die für die jeweilige Person relevant sind. All diese Funktionen greifen ineinander, um verschiedene hilfreiche Einblicke und Informationen über die Woche hinweg bereitzustellen.

In der Waschküche beseitigt die Bespoke AI Laundry Combo die Notwendigkeit, Wäscheladungen umzuladen und löst damit ein verbreitetes Haushaltsproblem. Das diesjährige Modell bietet verbesserte Funktionen wie einen schnelleren Super-Speed-Zyklus und eine verbesserte Trocknungsleistung. Ausserdem beseitigt der neue Bespoke AI AirDresser eine weitere Herausforderung bei der Wäschepflege. Er verfügt über Auto Wrinkle Care, das starke Luft- und Dampfstösse einsetzt, um Hemden zu glätten. Alles, was Nutzer:innen tun müssen, ist, das Hemd aufzuhängen und zu warten – das reduziert die Belastung an hektischen Vormittagen.

Im ganzen Haus bietet der Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, betrieben von einem Qualcomm Dragonwing-Prozessor, einen Active Stereo 3D Sensor, der Flüssigkeiten wie Kaffee, Saft oder sogar transparente Flüssigkeiten wie Wasser erkennt. Während die Kamera bei der Navigation hilft, ermöglicht sie auch eine Wohnungsüberwachung, wenn man nicht zu Hause ist – mit Benachrichtigungen über Haustiere. Ausserdem können Nutzer dank des intelligenten Bixby in natürlicher Sprache mit ihrem Saugroboter sprechen, um ihm Aufgaben zuzuteilen. Für das tiefe Mass an Konnektivität und Integration, die das Rückgrat eines ganzheitlichen, AI-gestützten Erlebnisses bilden, haben die Samsung Bespoke AI-Geräte einen CES Innovation Award erhalten.

Care Companion: Von reaktiver zu proaktiver Pflege

Zum Abschluss stellte Praveen Raja, Vice President und Leiter Digital Health bei Samsung Research America (SRA), die langfristige Vision für intelligentes Gesundheitsmanagement vor, die durch das integrierte Geräte-Ökosystem von Samsung ermöglicht wird. Damit wandelt sich die Gesundheitsvorsorge von einer reaktiven Notwendigkeit hin zu einer proaktiven Chance. Mithilfe von AI sollen Smartphones, Haushaltsgeräte, Wearables und andere vernetzte Geräte Nutzer helfen, potenzielle Gesundheitsprobleme zu verhindern, bevor sie auftreten.

Samsung hat sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, Lösungen für personalisiertes Gesundheits-Coaching zu bieten, das Tipps für Training und Schlaf umfasst und darüber hinaus geeignete Rezepte auf Basis der verfügbaren Zutaten im Kühlschrank vorschlägt.

In Anerkennung der Bedeutung präventiver Gesundheit erweitert Samsung zudem seine Fähigkeiten zur Demenz-Erkennung durch Forschungspartnerschaften, wobei Wearables subtile Veränderungen in Mobilität, Sprache und Interaktion registrieren, die auf langfristige kognitive Veränderungen hinweisen können.

Samsung Knox und Knox Matrix bilden die Grundlage dieses hyperpersonalisierten Ökosystems und schützen Daten der Nutzer. Da sich AI ständig weiterentwickelt, gilt das auch für Knox und Knox Matrix. Um Sicherheit trotz kontinuierlicher Veränderungen zu gewährleisten, identifizieren die Samsung Sicherheitssysteme fortlaufend AI-Risiken, indem sie den Schutz von Daten in KI-Trainingsprozessen vorantreiben und Modelle durch Red-Team-Analysen freigeben.