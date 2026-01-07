CES: Neue Odyssey Gaming-Monitore von Samsung

Samsung hat seine bisher fortschrittlichste Odyssey Gaming-Monitor-Serie vorgestellt. Das 2026er Line-up umfasst fünf neue Modelle, die Massstäbe in Sachen Auflösung, Bildwiederholrate und immersiver Bildqualität setzen. Highlight ist der erste 6K-3D-Monitor ohne Brille: der Odyssey G90XH1. Ergänzt wird die Serie durch den neuen Odyssey G61 sowie drei Modelle der Odyssey G8-Reihe1. Samsung plant die Markteinführung dieser Modelle ab Juni 2026 auch in der Schweiz.

"Mit dem diesjährigen Odyssey Line-up schaffen wir Display-Erlebnisse, die vor einem Jahr noch undenkbar waren. Vom weltweit ersten 6K-3D-Monitor ohne Brille bis hin zu Bildwiederholraten von bis zu 1'040 Hz in HD – diese Monitore sind für die Ansprüche moderner Gamer entwickelt und bieten ein Mass an Immersion, das die Darstellung und Funktion von Inhalten grundlegend verändert."

Daniel Périsset, Head of Visual Display bei Samsung Schweiz

Laut IDC führt Samsung den globalen Markt für Gaming-Monitore mit Bildwiederholraten über 144 Hz an und hält im dritten Quartal 2025 einen Umsatzanteil von 18.8 %2. Damit ist Samsung auf Kurs, seine Spitzenposition im siebten Jahr in Folge zu behaupten.

## Odyssey 3D: Weltweit erster Gaming-Monitor mit 6K-Auflösung und 3D ohne Brille

Der 32-Zoll Odyssey 3D (G90XH) bietet eine neue Dimension des Gamings: ein 6K-Display mit 3D-Darstellung ohne Brille. Dank Echtzeit-Augentracking passt sich die Tiefenwirkung dynamisch an die Position des Betrachters an – für flüssiges Gameplay ohne Headset. Mit 6K-Auflösung, 165 Hz Bildwiederholrate (per Dual Mode auf 330 Hz steigerbar) und 1ms GtG3 Reaktionszeit bleibt Action gestochen scharf. Gamer:innen können sich auf eine erweiterte Auswahl an unterstützten Titeln mit optimierten 3D-Effekten freuen, die in Zusammenarbeit mit Gaming Studios entwickelt wurden. Unterstützte Spiele wie "The First Berserker: Khazan", "Lies of P: Overture" sowie "Stellar Blade" gewinnen dadurch an Tiefe und Detailtrennung, während die 6K‑Auflösung ein gestochen scharfes 3D‑Erlebnis ermöglicht.

Odyssey G6: Weltweit erste 1'040 Hz für High-Speed-Gaming

Der 27-Zoll Odyssey G6 (G60H) setzt neue Massstäbe im E-Sport: Mit Dual Mode erreicht er bis zu 1'040 Hz4 (in HD), während native QHD bis zu 600 Hz unterstützt. AMD FreeSync Premium und NVIDIA G-Sync Compatible5 sorgen für flüssige, reaktionsschnelle Bilder – ideal für kompetitives Gaming.

Odyssey G8: High-End-Optionen in 6K, 5K und OLED

Die G8-Serie wächst um drei Modelle:

Odyssey G8 (G80HS): 32 Zoll, 6K, 165 Hz (Dual Mode bis 330 Hz)

32 Zoll, 6K, 165 Hz (Dual Mode bis 330 Hz) Odyssey G8 (G80HF): 27 Zoll, 5K, 180 Hz (Dual Mode bis 360 Hz)

27 Zoll, 5K, 180 Hz (Dual Mode bis 360 Hz) Odyssey OLED G8 (G80SH): 32 Zoll, 4K QD-OLED, 240 Hz, Glare Free, VESA DisplayHDR True Black 5006

Alle Modelle unterstützen AMD FreeSync Premium Pro und NVIDIA G-Sync Compatible. Jedes G8-Modell ermöglicht Gamer:innen und Kreativen Flexibilität, unabhängig davon, ob sie eher Wert auf einen grosszügigen Arbeitsbereich für kreatives Schaffen, schärfere Details für immersive Welten oder einen satten Kontrast für kinoreife Bilder legen.

Das Samsung Odyssey Gaming-Monitor-Line-up 2026 wird vom 6. bis 9. Januar auf der CES 2026 in Las Vegas präsentiert und Besucher:innen können die neuen Monitore dort vor Ort aus erster Hand erleben. Samsung plant die Markteinführung dieser Modelle ab Juni 2026 auch in der Schweiz.