Es gibt Neuigkeiten von Samsung: Die nächste Stufe der mobilen KI steht kurz bevor. Die jüngsten Entwicklungen werden am 10. Juli 2024 direkt aus der französischen Hauptstadt Paris vorgestellt.

Am 10. Juli 2024 findet der Samsung Galaxy Unpacked Event in der Trend-Metropole Paris statt. In diesem Rahmen stellt Samsung die volle Power von Galaxy AI vor, die auf der neusten Galaxy Z-Serie und dem gesamten Galaxy-Ökosystem verfügbar sein wird.

Sei mit dabei: Der Samsung Galaxy Unpacked Livestream wird am 10. Juli ab 15 Uhr CET auf Samsung.com oder Samsungs YouTube-Channel übertragen.