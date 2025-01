Galaxy Unpacked Januar 2025

Bald gibt es Neuigkeiten von Samsung. Die nächste Weiterentwicklung von Galaxy AI steht bevor. Die jüngsten Entwicklungen des Techgiganten werden am 22. Januar 2025 direkt aus San Jose, USA, vorgestellt.

Am 22. Januar findet der Samsung Unpacked Event in San Jose statt, in dessen Rahmen Samsung das nächste Kapitel im Bereich der mobilen KI aufschlagen und die neue Galaxy S-Serie vorstellen wird. Mach dich bereit für eine noch natürlichere und noch intuitivere KI.

Sei mit dabei: Der Samsung Galaxy Unpacked Livestream startet am 22. Januar um 19 Uhr CET