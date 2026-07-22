Samsung: Neue Formfaktoren sorgen für Stimmung

Samsung führt die neue Galaxy Z Serie in der Schweiz ein. Das Line-up umfasst drei Modelle: das Galaxy Z Fold8, das Galaxy Z Fold8 Ultra und das Galaxy Z Flip8. Alle Modelle bieten überarbeitete Formfaktoren sowie KI-Funktionen und sind ab sofort bestellbar.

Galaxy Z Fold8 und Fold8 Ultra

Das Galaxy Z Fold8 ist für den alltäglichen Einsatz ausgelegt. Wenn ihr Inhalte lesen, anschauen oder spielen wollt, könnt ihr zwischen dem 10:16-Cover-Bildschirm und dem 4:3-Hauptdisplay wechseln. Das Gerät wiegt 201g und besitzt einen 4'800-mAh-Akku. Die Flex-Titanium-Technologie kombiniert eine Titanlegierung mit einer Titanplatte, was die Stabilität erhöht und den Falz reduziert. Das Display erreicht eine Helligkeit von bis zu 3'000 Nits, ist reflexionsarm und nutzt den Vision Booster. Zum Kamerasystem gehören zwei 50-MP-Kameras (Weitwinkel und Ultra-Weitwinkel), Dual Recording sowie die Funktion My FanCam.

Das Galaxy Z Fold8 Ultra richtet sich an höhere Anforderungen bei Multitasking und Leistung. Es bietet ein 8-Zoll-Hauptdisplay, ist aufgeklappt 4.1 mm dünn und wiegt 215 g. Als Prozessor dient der Snapdragon 8 Elite Gen 5 für Galaxy. Der 5'000-mAh-Akku unterstützt 45-W-Schnellladung über eine Dual-DCIC-Ladearchitektur. Zur Wärmeableitung wurde das Graphitvolumen um 7% erhöht. Die Kameras umfassen ein 200-MP-Hauptkamerasystem mit HDR, eine 50-MP-Ultra-Weitwinkelkamera und eine 10-MP-Telekamera mit 3-fach optischem Zoom. Für Videoaufnahmen stehen 8K über den APV-Codec, Nightography und Cine LUT zur Verfügung.

Galaxy Z Flip8

Das Galaxy Z Flip8 wiegt 180 g und ist 6.1 mm dick. Es nutzt das FlexWindow als AI-basierte Oberfläche für den Zugriff auf Apps und Benachrichtigungen. Die Hauptkamera löst mit 50 MP aus und verwendet die ProVisual Engine. Der Flex-Modus ermöglicht freihändige Aufnahmen aus verschiedenen Winkeln, während ein Camcorder-Griff mit Zoom-Wippe sowie Super Steady mit Horizontal-Lock für Stabilität bei Videoaufnahmen sorgen.

KI-Funktionen, Software und Sicherheit

Auf den Geräten läuft Galaxy AI mit Anbindung an Gemini Intelligence, was automatisierte Aktionen in unterstützten Apps ermöglicht.

Now Brief: Zeigt euch Informationen und nächste Schritte auf einen Blick.

Zeigt euch Informationen und nächste Schritte auf einen Blick. Now Nudge: Macht euch bei Gesprächen Vorschläge für Termine oder Orte.

Macht euch bei Gesprächen Vorschläge für Termine oder Orte. Samsung Knox: Schützt die Daten auf dem Gerät über Knox Vault und Knox Matrix.

Schützt die Daten auf dem Gerät über Knox Vault und Knox Matrix. One UI 9.0: Bietet euch ein Dashboard zur Übersicht aller ausgeführen KI-Aktivitäten.

Für den Wechsel von iOS steht ein aktualisierter Smart Switch per QR-Code bereit. Quick Share bietet zudem eine AirDrop-Kompatibilität für den Dateiaustausch. Mit Samsung Care+ und dem neuen Service-Bereich in One UI 9 stehen Reparatur- und Diagnosedienste zur Verfügung.

Preise und Verfügbarkeit

Die Geräte sind in der Schweiz in den Farben Graphite und Cream erhältlich: - Galaxy Z Fold8 Ultra: ab CHF 1'899 (UVP) - Galaxy Z Fold8: ab CHF 1'729 (UVP) - Galaxy Z Flip8: ab CHF 1'149 (UVP)

Exklusiv im Samsung-Online-Shop stehen zudem die Farben Violet Shadow und Green Shadow (Fold8 Ultra), Lavender und Pistachio (Fold8) sowie Pink und Mint (Flip8) zur Auswahl.