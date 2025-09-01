Samsung: Neue grossformatige Odyssey G7 Gaming-Monitore

Samsung Electronics bringt seine neuen grossformatigen Odyssey G7 jetzt auch in der Schweiz auf den Markt. Zusätzlich erweitert das Unternehmen sein brillenfreies Odyssey 3D-Gaming-Ökosystem und kündigt neue Kooperationen mit namhaften Spieleherausgebern, -entwicklern und bekannten Game-Studios an.

"Wir freuen uns sehr, unsere neuesten Produkte und Gaming-Kooperationen auf einem so bedeutenden Event wie der Gamescom zu präsentieren. Unsere jüngsten Kooperationen liefern ein authentisches Gameplay durch optimierte auf das jeweilige Spiel zugeschnittene 3D-Effekte. Wir arbeiten stets daran, unsere Position im Premium-Gaming-Monitor-Segment weiter auszubauen – durch leistungsstarke Hardware und Gaming-Partnerschaften."

Daniel Périsset, Sales Director IT Division Samsung Electronics Switzerland

Samsung behauptet seine Position als einer der weltweit führenden Anbieter von Gaming-Monitoren bereits seit sechs Jahren in Folge und könnte diese auch im siebten Jahr verteidigen: Laut aktuellen Zahlen der International Data Corporation (IDC) lag der globale Marktanteil im ersten Quartal 2025 bei 18.9% – ein erneuter Spitzenwert. In Europa erreichte Samsung einen Marktanteil von 24.6% und setzt damit auch regional Massstäbe im Gaming-Segment.

Odyssey G7 im Detail: Grossformatige Displays für ein intensives Gaming-Erlebnis

Die neuen Odyssey G7-Monitore (Modell G75F) sind in zwei Grössen erhältlich:

27" Odyssey G7 (G70F), 4K UHD, 144hz, Gaming Monitor // G70F // LS27FG702EUXEN // Okt. (KW43)

40" Odyssey G7 (G75F), 4K UHD, 180hz, Gaming Monitor // G75F // LS40FG750EUXEN // Sept. (KW37)

Mit diesen neuen Formaten erweitert Samsung das Angebot an grossformatigen Gaming-Monitoren über die bisherigen 32- und 43-Zoll-Modelle mit 4K-Auflösung hinaus: Neu erhältlich sind ein 37-Zoll-4K-UHD-Modell (3’840 × 2’160) mit 16:9-Seitenverhältnis sowie der erste 40-Zoll-Wide-UHD-Monitor (WUHD) von Samsung mit 5K2K-Auflösung (5’120 × 2’160) und 21:9-Seitenverhältnis. Damit bietet Samsung Gamerinnen und Gamern noch mehr Auswahl für immersive Spielerlebnisse.

Der Odyssey G7 unterstützt Funktionen wie Picture-by-Picture (PBP) und Picture-in-Picture (PIP), die Multitasking und paralleles Arbeiten auf geteiltem Bildschirm ermöglichen. Für eine brillante Bildqualität verfügen die Monitore über die VESA DisplayHDR 600-Zertifizierung und eine Helligkeit von 350 Nits, die für starke Kontraste und lebendige Farben sorgen – sowohl beim Gaming als auch bei Videoinhalten.

Darüber hinaus verfügen die neuen Odyssey G7-Monitore über zahlreiche Gaming-Technologien von Samsung:

HDR10+ Gaming für optimierte HDR-Darstellung

AMD FreeSync™ Premium Pro zur Reduzierung von Verzögerungen und Bildrissen für eine flüssige, ruckelfreie Grafik

CoreSync zur Synchronisation der Umgebungsbeleuchtung mit dem Bildinhalt

Auto Source Switch+ für automatische Eingangserkennung

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: DisplayPort 1.4 (1x) und HDMI 2.1 (2x)

Ergonomisches Design mit höhenverstellbarem Standfuss (HAS) sowie Neige- und Schwenkmöglichkeiten

Odyssey 3D: Brillenfreies Gaming mit exklusiven Inhalten und neuen Partnern

Samsung baut sein Engagement im Bereich 3D-Gaming ohne 3D Brille weiter aus und präsentierte auf der Gamescom 2025 neue Inhalte und Partnerschaften für den Odyssey 3D Monitor (Modell G90XF). Das Gerät ermöglicht ein immersives 3D-Erlebnis – ohne zusätzliche Hardware wie 3D-Brillen.

Im Rahmen neuer Kooperationen mit renommierten Spieleherausgeber Netmarble und Spieleentwickler SHIFT UP zeigte Samsung am Messestand exklusive Titel in 3D:

"MONGIL: STAR DIVE", ein kommender Titel von Netmarble

"Stellar Blade", das erfolgreiche Actionspiel von SHIFT UP

Durch strategische Partnerschaften mit Spieleentwicklern bietet der Odyssey 3D Monitor:

Fein abgestimmte Tiefeneffekte, die sich ohne 3D-Brille dynamisch an Charaktere, Hintergründe und Szenen anpassen

Eine individuell einstellbare Fokusdistanz

Personalisierbare 3D-Einstellungen basierend auf dem Parallaxeneffekt zwischen linken und rechten Bildinhalten

Samsung erweitert kontinuierlich das Angebot auf seiner Odyssey 3D Hub-Plattform, die speziell für 3D-Inhalte entwickelt wurde. Bereits jetzt sind mehr als 25 3D-Spiele wie "The First Berserker: Khazan" verfügbar. Bis Ende 2025 soll die Bibliothek auf über 50 unterstützte Spiele anwachsen – darunter "Lies of P: Overture DLC", "Stellar Blade" und "MONGIL: STAR DIVE".

Odyssey OLED: Unveröffentlichte Top-Titel auf Premium-Displays von Samsung erleben

Samsung stellte seine neuesten OLED-Modelle an mehreren Partnerständen bereit:

Der "World of Warcraft"-Stand verfügte über mehr als 80 Gameplay-Stationen mit dem Odyssey OLED G6 (500 Hz), die Fans ein Premium-Spielerlebnis boten und ermöglichten das neue Gehäuse zum ersten Mal zu testen

Pearl Abyss präsentierte das kommende Open-World-RPG "Crimson Desert" auf mehr als 180 Einheiten der Modelle Odyssey OLED G6 (500 Hz) und Odyssey OLED G8 (4K, 240 Hz)

Die OLED-Monitore bieten eine hochwertige Bildqualität und ermöglichen Gamerinnen und Gamern, die atemberaubende Grafik der Spiele in vollem Umfang zu erleben.

Preis und Verfügbarkeit

Der 37" Samsung Odyssey G7 (G75F), 4K UHD, 165 Hz, Gaming Monitor wird in der Schweiz ab Mitte September 2025 ab CHF 899 (UVP) erhältlich sein. Der 40" Samsung Odyssey G7 (G75F), 4K UHD, 180 Hz, Gaming Monitor wird in der Schweiz ebenfalls ab Mitte September ab CHF 1'199 (UVP) erhältlich sein.