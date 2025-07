IFA 2025: Samsung ist dabei

Samsung Electronics wird auch 2025 seine neuesten Produkte und Services auf der IFA präsentieren. Europas grösste Messe für Unterhaltungselektronik, die für "Innovationen für alle" steht, findet vom 5. bis 9. September in Berlin statt. Damit macht Samsung den City Cube einmal mehr zur Bühne, um einem internationalen Publikum seine Innovationskraft zu präsentieren.

In diesem Jahr zeigt Samsung, wie Künstliche Intelligenz jetzt und in Zukunft helfen kann, das Smart Home noch angenehmer, individueller und effizienter zu gestalten. Besucherinnen und Besucher können in Berlin selbst entdecken, wie neue mobile Geräte, Fernseher, Laptops und Hausgeräte von Samsung leistungsfähige AI nutzen, um das tägliche Leben besser und einfacher zu machen.

Samsung

Am 4. September, noch vor der offiziellen Eröffnung der Messe, stellt Samsung im Rahmen seiner Pressekonferenz gemeinsam mit Partnern eine Auswahl intelligenter Produkte und smarter Services vor. Diese gewähren Einblicke in die transformativen Möglichkeiten von AI im Smart Home und zeigen, wie KI-gestützte Produkte im Samsung SmartThings Ökosystem nahtlos zusammenarbeiten.