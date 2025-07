Samsung Schweiz bringt KI-gestützten Monitor auf den Markt

Samsung hat das Line-up seiner neusten Smart Monitor-Reihe vorgestellt, das neben dem Flaggschiff Monitor M9 auch die optimierten Monitore M8 und M7 umfasst. Mit der Einführung der QD-OLED-Technologie für den M9 und fortschrittlichen KI-Funktionen in der gesamten Produktreihe, bieten die neuen Monitore Nutzerinnen und Nutzern individuelle und gut vernetzte Bildschirme für das Homeoffice und das eigene Entertainment.

"Die Smart Monitor Serie entwickelt sich ständig weiter, basierend darauf, wie wir arbeiten, spielen und uns Inhalte ansehen. Mit der Einführung von QD-OLED und KI-gestützten Optimierungen bietet der M9 Monitor ein dynamisches Seherlebnis mit atemberaubender Bildqualität – alles in einem einzigen, vielseitigen Display."

Daniel Périsset, Head of Display and Storage bei Samsung Schweiz

Smart Monitor M9: OLED-Bildqualität und intelligente Performance

Der M9 führt erstmals die QD-OLED-Technologie in das Smart Monitor Line-up von Samsung ein. Das 32-Zoll-4K-QD-OLED-Display bietet scharfe Kontraste und lebendige Farben, die für ein intensives visuelles Erlebnis in den Bereichen Produktivität, Streaming und Gaming sorgen. Samsung OLED Safeguard+ trägt dazu bei, die Bildqualität des Displays dauerhaft zu erhalten und das firmeneigene Kühlsystem kann das Risiko von Einbrennen reduzieren. Zudem ist der M9 mit einem blendfreien Display und Glare-Free-Technologie ausgestattet, die Reflexionen wirksam reduziert und selbst bei hellem Umgebungslicht für hohe Sichtbarkeit und Sehkomfort sorgt.

Der M9 wird von Technologien wie dem AI Picture Optimizer, 4K AI Upscaling Pro und Active Voice Amplifier (AVA) Pro unterstützt, die gemeinsam die Bild- und Tonqualität in Echtzeit optimieren – basierend auf Inhalten und den Umgebungen. Unabhängig davon, ob Nutzerinnen und Nutzer Inhalte ansehen, erstellen oder Multitasking betreiben, passt sich das Display für eine optimierte Leistung automatisch an.

Als intelligenter Entertainment-Hub bietet der M9 zudem Zugriff auf beliebte Streaming-Apps, Samsung TV Plus und ermöglicht Cloud-basiertes Gaming ohne angeschlossene Konsole oder einen PC. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, einer Reaktionszeit von 0.03 ms (G/G) und NVIDIA G-SYNC-Kompatibilität liefert der M9 eine flüssige, schnelle Bildwiedergabe und eignet sich für eine hybride Nutzung im Office und fürs Gaming.

Durch sein schlankes Metalldesign, das Ästhetik mit Funktionalität vereint, präsentiert sich der M9 in einem modernen Look und fügt sich nahtlos in verschiedene Arbeitsumgebungen ein.

Aufgrund seiner präzisen Farbdarstellung ist der M9 ausserdem Pantone-validiert. Diese Zertifizierung weist darauf hin, dass der neue Smart Monitor die strengen Teststandards bestanden hat und über 2’100 Farben und mehr als 110 Hauttöne aus der Pantone-Bibliothek wiedergeben kann.

Smart Monitore M8 und M7: Multifunktionale Displays mit KI-Unterstützung und intelligenter Vernetzung

Die optimierten Monitore M8 und M7 machen das Smart Monitor-Erlebnis von Samsung für ein breites Publikum zugänglich. Sie bieten 32-Zoll-4K-UHD-Bildschirme mit lebendiger Bildqualität und integrierten KI-Funktionen. Der M7 ist zudem auch in einer 43-Zoll-Version erhältlich. Dank fortschrittlicher VA-Panel-Technologie von Samsung liefern die Monitore feine Details und scharfe Kontraste – ideal für die Produktivität im Alltag, Videostreaming und mehr. Zudem sorgt Tizen OS Home für personalisierte Empfehlungen und kann den Zugriff auf häufig verwendete Dienste und Eingaben erleichtern.

Alle drei Monitor-Serien bieten Flexibilität: Sie lassen sich mit SmartThings integrieren, um smarte Geräte wie Staubsauger oder Beleuchtung direkt zu steuern, unterstützen Multi Control zwischen Samsung Geräten und ermöglichen durch Multi View parallel zu Arbeiten oder sich zu unterhalten. Mit dem Microsoft 365-Zugang können Anwenderinnen und Anwender ohne PC Dokumente direkt vom Monitor aus erstellen und bearbeiten, was das Smart Monitor Line-up von Samsung zu einer praktischen Lösung für moderne Arbeitsumgebungen macht.

Schweizer Verfügbarkeit und Preise

Die Smart Monitore M9 und M8 sind in 32-Zoll-Bildschirmgrössen erhältlich, während der M7 sowohl in 32-Zoll- als auch in 43-Zoll-Bildschirmgrössen in schwarz sowie weiss verfügbar ist.

Smart Monitor M9 (M90SF): ab Ende Juli ab CHF 1579 (UVP) erhältlich

Smart Monitor M8 (M80F): ab sofort ab CHF 649 (UVP) erhältlich

Smart Monitor M7 (M70F): 32’’ ab sofort ab CHF 369 (UVP) erhältlich

Smart Monitor M7 (M70F): 43’’ ab sofort ab CHF 459 (UVP) erhältlich

Smart Monitor M7 (M70F) in weiss: 32’’ ab Mitte Juli ab CHF 369 (UVP) erhältlich

Smart Monitor M7 (M70F) in weiss: 43’’ ab Mitte Juli ab CHF 459 (UVP) erhältlich

Um eine langfristige Benutzerfreundlichkeit und Support zu gewährleisten, bietet Samsung bis zu sieben Jahre lang One UI Tizen-Upgrades für die Smart Monitor-Reihe an, sodass Nutzerinnen und Nutzer dauerhaft von den neuesten Funktionen und Diensten profitieren können.