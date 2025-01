Die neuen Monitore von Samsung für 2025

Samsung hat heute seine Produktreihen 2025 Smart Monitor, Odyssey Gaming Monitor und ViewFinity Monitor vorgestellt, die alle beim Samsung-Event "First Look at CES" am 5. Januar zu sehen sein werden.

Die Modelle für 2025 setzen neue Massstäbe für Monitore, denn sie bieten KI-Funktionen, branchenweit einzigartige Grössen auf dem OLED-Markt und neue Formfaktoren, die die Leidenschaft von Nutzerinnen und Nutzern weltweit wecken – egal, ob sie arbeiten, spielen oder kreative Inhalte erstellen.

"Mit den neuen Monitoren in unseren branchenführenden Produktreihen bieten wir den Menschen mehr Möglichkeiten, die Inhalte und Verbindungen, die sie lieben, auf neue Weise zu erkunden. Dank unserer neuen KI-Funktionen und Grössenoptionen finden Nutzerinnen und Nutzer auf der ganzen Welt im Jahr 2025 den richtigen Monitor für ihre Bedürfnisse."

Hoon Chung, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics

Smart Monitor M9: Unterhaltung und Effizienz mit KI-Upgrade

Der Smart Monitor M9 (Modell M90SF) verfügt über branchenweit einzigartige KI-Funktionen, die Unterhaltung und Interaktivität durch intelligente Bildanpassung und Suchfunktionen optimieren.

Als Monitor mit integrierter KI auf dem Gerät verfügt der M9 über den KI-Bildoptimierer, der Eingangssignale analysiert, um die Art des angezeigten Inhalts zu bestimmen – z. B. Spiele, Videos oder Produktivitätsanwendungen – und die Anzeigeeinstellungen automatisch anpasst, um ein optimales visuelles Erlebnis zu bieten. Für Gamerinnen und Gamer geht die KI noch einen Schritt weiter, indem sie das Genre des gespielten Spiels erkennt und die Bildeinstellungen anpasst, um für jeden Spielstil ein optimales und fesselndes Erlebnis zu bieten.

Der M9 verfügt ausserdem über 4K AI Upscaling Pro, das mithilfe fortschrittlicher KI-Verarbeitung und neuronaler Netze Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf 4K-Qualität hochskaliert. Durch die Analyse von Eingangssignalen und vorhandenen Bilddaten liefert diese Funktion kristallklare Bilder mit verbesserter Detailtiefe, und das unabhängig von der ursprünglichen Auflösung.

Diese intelligenten und personalisierten Funktionen verbessern die Hardware-Leistung des M9. Es verfügt über einen 32-Zoll-4K-OLED-Bildschirm mit VESA DisplayHDR True Black 400 für unglaubliche Details und lebendige Farben. Das schlanke Design ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern, zusammen mit dem Easy Setup-Standfuss mühelos einen idealen Arbeitsbereich zu gestalten, während eine integrierte 4K-Kamera einen bequemen Einsatz in jeder Umgebung ermöglicht.

Samsung Odyssey-Serie: zwei Branchenneuheiten mit dem 27-Zoll-4K-OLED-Gaming-Monitor und einem OLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 500 Hz

Die Gaming-Monitor-Serie Odyssey liefert mit den Modellen 2025 Odyssey OLED G8 und G6 branchenführende Leistung in neuen Grössen. Der Odyssey OLED G8 (Modell G81SF) ist der weltweit erste Samsung 27-Zoll-4K-OLED-Gaming-Monitor (3840 x 2160). Der Bildschirm hat eine Auflösung von 165 PPI (Pixel pro Zoll) und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Die Pixeldichte und die Bildschärfe bieten den Spieleentwicklerinnen und Spieleentwicklern sowie den Gamerinnen und Gamern eine neue Detailtiefe und Bildqualität beim Erschaffen und Erkunden von realistischen Spielewelten.

Darüber hinaus setzt der Odyssey OLED G6 (Modell G60SF) neue Massstäbe bei der Geschwindigkeit, da er als einer der ersten OLED-Bildschirm überhaupt eine Bildwiederholfrequenz von 500 Hz auf seinem QHD-Bildschirm (2560 x 1440) bietet. Die atemberaubende Geschwindigkeit und das extrem flüssige Gameplay eröffnen ein neues Potenzial für alle Gamerinnen und Gamer, die nur das Beste wollen und ihr Erlebnis durch die Leistung des Geräts weiter verbessern möchten.

Beide Modelle bieten eine Reaktionszeit von 0.03 ms (GTG) für flüssige Grafik und ein klares Gameplay – selbst in rasanten Spielumgebungen. Sie unterstützen ausserdem AMD FreeSync Premium Pro und sind NVIDIA G-Sync-kompatibel, sodass sie flüssige Bilder mit weniger Verzerrungen und Flackern liefern können. VESA DisplayHDR True Black 400 liefert satte dunkle Töne ohne Überstrahlung oder Farbverläufe und holt so das Beste aus dem OLED-Bildschirm heraus, während die OLED Glare Free-Bildschirme den Fokus auf das Spiel lenken, indem sie störende Reflexionen und Blendung reduzieren.

Samsung stellt auf der CES ausserdem den 27-Zoll-Gaming-Monitor Odyssey 3D (Modell G90XF) vor. Dank der an der Vorderseite des Panels angebrachten Lentikularlinse und der Front-Stereokamera bietet der Odyssey 3D ein personalisierbares 3D-Erlebnis, ohne dass eine separate 3D-Brille erforderlich ist. Ebenso wird den Inhalten eine neue Tiefe verliehen, indem KI zur Analyse und Umwandlung von 2D-Videos in 3D verwendet wird.

ViewFinity S8: eine grössere Leinwand für Produktivität und Kreativität

Der ViewFinity S8 (Modell S80UD) ist einer der bisher grössten 16:9-4K-Monitor. Sein 37-Zoll-Bildschirm ist etwa 34 Prozent grösser als beim Vorgängermodell und wurde im Hinblick auf maximale Produktivität, Immersion und Effizienz entwickelt. Mehr Informationen auf einen Blick, während der Platz auf dem Schreibtisch optimal genutzt wird – eine neue Ära grosser, hochproduktiver Monitore bricht an.

Mit seinem sRGB-Farbraum von 99 Prozent, der Farben auf dem 4K-Bildschirm (3840 x 2160) originalgetreu wiedergibt, bietet der ViewFinity S8 genau die Farbdarstellung und Helligkeit, die professionelle Anwenderinnen und Anwender für ihre hochwertige Arbeit benötigen.

Das ViewFinity S8 von 2025 wurde vom TÜV Rheinland als "Ergonomic Workspace Display" zertifiziert und für sein ergonomisches Design ausgezeichnet, welches das immersive Arbeiten, die Aufgabeneffizienz und die Produktivität verbessert. Die TÜV-zertifizierte intelligente Augenschonung sorgt durch eine Anpassung der Farbtemperatur an das Umgebungslicht dafür, dass die Augen der Nutzerinnen und Nutzer weniger schnell ermüden – selbst bei längerer Verwendung. Der Augenschonmodus und der flimmerfreie Betrieb schützen die Augen zusätzlich vor Überanstrengung.

Mit einem einfachen Easy Setup-Standfuss hält der S8 auch die Produktivität hoch, und zwar durch einen integrierten KVM-Switch, der den Monitor in eine zentrale Multitasking-Bedienstation für mehrere Geräte mit nur einer Maus und Tastatur verwandelt. Die Geräte können auch gleichzeitig über einen 90-W-USB-C-Anschluss verbunden und aufgeladen werden, sodass sich alle benötigten Zubehörteile schnell verwalten lassen.