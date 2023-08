Samsung Odyssey Neo G9 57" Gaming-Monitor

Samsung präsentiert den neuen Odyssey Neo G9 57" Gaming-Monitor auf der der Gamescom in Köln. Der Odyssey Neo G9 57" ist der weltweit erste Dual-UHD-Monitor und hat einen DisplayPort 2.1-Eingang. Auch der Odyssey Ark bekommt ein Upgrade.

Samsung ergänzt die Odyssey-Monitor-Serie mit dem Odyssey Neo G9 57" (Modellname: G95NC) und dem Odyssey Ark 55" (Modellname: G97NC). Die Gaming-Monitore, die ab September auch in den Schweizer Handel kommen, werden auf der Gamescom 2023, der weltweit grössten Messe für Computer- und Videospiele, vom 23. August 2023 bis 27. August 2023 in Köln, Deutschland, ausgestellt.

"Mit unseren neuen Odyssey-Monitoren möchte Samsung im Bereich der Gaming-Monitore führend sein, eine neue Ebene der Immersion erschliessen und neue Erfahrungen für Gamerinnen und Gamer auf der ganzen Welt schaffen

Daniel Périsset, Head of CE IT bei Samsung Schweiz

Der Odyssey Neo G9 57" und der Odyssey Ark 55" werden am Samsung-Stand in Halle 9 auf der Gamescom vorgestellt, zusammen mit neuen Spiel-Erlebnissen von Activision Blizzard wie "Warcraft Rumble", "World of Warcraft" und "Overwatch 2: Invasion".

"Activision Blizzard ist begeistert, gemeinsam mit Samsung auf der Gamescom aufzutreten. Wir sind stolz darauf, ein exklusives Warcraft Rumble-Gameplay-Erlebnis vor der Markteinführung anzubieten, das die Leistungsfähigkeit unserer Spiele auf den hochmodernen Galaxy-Geräten zeigt. Daneben zeigen wir World of Warcraft, wie man es noch nie zuvor auf Super Ultra-Wide Odyssey-Monitoren gesehen hat, und das aufregende nächste Kapitel von Overwatch 2, Overwatch 2: Invasion."

Jim McMullin, Managing Director bei Activision Blizzard EMEA

Noch tiefer in Spiele eintauchen mit dem Odyssey Neo G9 57"

Als erster Dual-UHD-Monitor auf dem Markt wurde der Odyssey Neo G9 57" entwickelt, um Gamerinnen und Gamern visuelle Erlebnisse zu liefern, die ihre Leistung steigern und ihren Wettbewerbsvorteil ausbauen wollen. Die 1000R-Krümmung des 57-Zoll-Bildschirms ist so breit wie zwei 32-Zoll-UHD-Monitore und umgibt die Nutzerin oder den Nutzer mit gestochen scharfen Bildern und einem weiten Sichtfeld, sodass in Spiele eingetaucht werden kann wie nie zuvor.

Die Quantum-Matrix-Technologie sorgt dafür, dass die Quantum-Mini-LED-Beleuchtung im Bildschirm kleinere, diskrete Dimmzonen bietet. Das Ergebnis ist eine bessere Unterscheidung zwischen hellen und dunklen Bereichen des Bildschirms, mit scharfem Kontrast und weniger Blooming.

Der Odyssey Neo G9 kombiniert seine Quantum Mini LED-Beleuchtung mit VESA Display HDR1000. Mit einer Spitzenhelligkeit von 1'000 Nits erscheinen HDR-Inhalte lebendig und lebensecht, mit präziser Farb- und Kontrastwiedergabe sowie verbessertem Farbausdruck und -tiefe.

Um die immersive Qualität des Odyssey Neo G9 zu demonstrieren, arbeitet Samsung auf der diesjährigen Gamescom mit Pearl Abyss zusammen.

"Unsere Zusammenarbeit mit Samsung für die diesjährige Gamescom begeistert uns. Gemeinsam feiern wir die Besucherinnen und Besucher mit dem von der Kritik gefeierten 'Land of the Morning Light' von Black Desert Online, das auf Samsungs hochmodernen Gaming-Monitoren präsentiert wird. Diese Synergie verspricht ein unübertroffenes Niveau der Immersion für die Gamerinnen und Gamer."

Lybee Park, CEO von Pearl Abyss Europe

Die Gaming-Leistung entspricht dem Niveau der visuellen Qualität. Die Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und die Reaktionszeit von 1 ms (GTG) sorgen für weniger Unschärfe und minimale Geisterbilder. Die AMD FreeSync Premium Pro Technologie sorgt für ruckelfreies Spielen.

Die visuelle Leistung des Dual-UHD-Monitors wird durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten ergänzt. Der Odyssey Neo G9 bietet VESA-zertifizierte DisplayPort 2.1-Konnektivität. DP 2.1 unterstützt eine noch nie dagewesene Bandbreite, um reibungslose Spiele, effiziente Videowiedergabe und Auflösungen von mehr als 8K zu ermöglichen. Zusätzlich zu DP 2.1 bietet der Odyssey Neo G9 57" auch HDMI 2.1 und einen USB-Hub, so dass Gamerinnen und Gamer alle ihre Geräte anschliessen können.

"Indem Samsung DisplayPort 2.1-Konnektivität in einen Gaming-Monitor bringt, öffnen sie neue Türen für Gamerinnen und Gamer. Mehr Bandbreite, höhere Geschwindigkeiten und schnellere Bildwiederholraten sorgen für ein neues Mass an Leistung und visueller Wiedergabetreue in Spielen."

Scott Herkelman, Senior Vice President und General Manager, Graphics Business Unit bei AMD

Mit dem breiten, hochauflösenden Bildschirm und den neuen Eingängen können Gamerinnen und Gamer den Odyssey Neo G9 57" als Ersatz für mehrere Monitore verwenden. Das schafft eine komfortable Multitasking-Umgebung auf einem Bildschirm. Der Picture-in-Picture- und der Picture-by-Picture-Modus bieten mehrere Eingänge auf einen Blick, und der Monitor nutzt Auto Source Switch+, um sich sofort mit neuen Geräten zu verbinden, ohne die Eingangsquellen umzuschalten. Ein ergonomischer Standfuss, Core Lighting+ und CoreSync sorgen dafür, dass der Monitor in jede Umgebung passt und sich mit der Umgebungsbeleuchtung der Stimmung auf dem Monitor anpasst.

Von August bis September 2023 feiert auch der Samsung Odyssey Twitch-Kanal die Einführung des Odyssey Neo G9 mit einem besonderen Event, Odyssey Evolves. Einige der bekanntesten Streamerinnen und Streamer werden die angesagtesten Spiele auf dem Odyssey Neo G9 spielen und Preise für Kanal-Followerinnen und -Follower verlosen – darunter ein Gaming-Setup im Wert von 10'000 US-Dollar, das den Odyssey Neo G9 beinhaltet.

Upgrade für den Odyssey Ark 55"

Der weltweit erste gebogene 1000R 55-Zoll-Gaming-Bildschirm erhält ein Upgrade. Zusätzlich zur Bildqualität, dem Formfaktor und der professionellen Gaming-Leistung bieten neue, auf Komfort und Qualität ausgelegte Funktionen noch mehr für Gamerinnen und Gamer.

Eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und eine Reaktionszeit von 1 ms (GTG) verschaffen Gamerinnen und Gamern den entscheidenden Vorsprung, und der Cockpit-Modus bietet ihnen neue Perspektiven in vertikaler Ausrichtung.

Zu den zusätzlichen Funktionen des Odyssey Ark (Modellname: G97NC) gehört Samsung Multi View, mit der Nutzerinnen und Nutzer bis zu 4 Eingänge gleichzeitig auf dem Bildschirm sehen können. Das bringt die Split-Screen-Fähigkeiten auf die nächste Stufe, so dass Spielerinnen und Spieler die volle Kontrolle auf einem Bildschirm haben, auch wenn sie externe Geräte verwenden.

In der neuen Multiview-Ansicht können Nutzerinnen und Nutzer Eingänge von drei HDMI-Anschlüssen sowie dem neuen DisplayPort 1.4-Anschluss sehen. Dieser neue Eingang unterstützt 4K UHD-Streams.

Die zusätzliche KVM-Funktion (Keyboard, Video, Mouse) macht den Odyssey Ark zu einer Kommandozentrale für Multitasking über mehrere Geräte hinweg. Nutzerinnen und Nutzer können alle an den Monitor angeschlossenen Geräte mit einer einzigen Maus und Tastatur steuern.

Starfield von Bethesda Game Studios auf dem Samsung Gaming Hub

Das mit Spannung erwartete Open-World-Weltraumabenteuer Starfield von Bethesda Game Studios wird ab dem 6. September erhältlich sein. Cloud Gaming bietet Gamerinnen und Gamern die Möglichkeit, Cloud-Spiele von branchenführenden Gaming-Partnern zu entdecken und sofort auf unterstützten 2023-Fernsehern und -Monitoren zu streamen, ohne dass eine Konsole erforderlich ist, einschliesslich des Samsung Neo QLED 8K.

"Starfield führt die Spielerinnen und Spieler in ein riesiges neues Universum ein, das auf Samsungs Fernsehern und Gaming-Monitoren fantastisch aussehen wird. Die Möglichkeit, das Spiel direkt über Samsung-Produkte zu streamen, ermöglicht es uns, noch mehr Spielerinnen und Spieler zu erreichen. Unser Team freut sich sehr darauf, Starfield in die Hände von Spielerinnen und Spielern auf der ganzen Welt zu geben."

Pete Hines, SVP, Head of Publishing bei Bethesda Softworks

Verfügbarkeiten und Preise

Der Odyssey Neo G9 57" kann ab 24. August exklusiv über den Samsung Online Shop vorbestellt werden und ist ab der ersten September-Woche im Schweizer Handel verfügbar. Der Preis für den Odyssey Neo G9 57" (Modellname: G95NC) beträgt CHF 2'499.– (UVP).

Der Odyssey Ark 2023 wird ab November in der Schweiz verfügbar sein. Der Preis für den Odyssey Ark 55" (Modellname: G97NC) beträgt CHF 2’999 .– (UVP).