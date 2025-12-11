Samsung bringt portablen Smart Monitor in die Schweiz

Mit dem Movingstyle kommt ein flexibel einsetzbarer, tragbarer Smart Monitor in die Schweiz, der Design und Funktion gekonnt vereint. Ausgezeichnet mit zwei IFA Innovation Awards lässt sich das vielseitige Display dank integriertem Akku und praktischem Griff mühelos von Raum zu Raum mitnehmen und überall einsetzen – als Monitor für das Homeoffice, als grosses Tablet oder als TV für entspanntes Streaming auf dem Sofa. Der 27-Zoll-QHD-Touchscreen bietet dank Full Motion Support absolute Bewegungsfreiheit und optimale Sicht aus jedem Winkel. Der Movingstyle ist ab sofort in der Schweiz vorbestellbar mit Verfügbarkeit ab Mitte Januar 2026.

Der höhenverstellbare Standfuss mit versteckten Rollen sorgt dafür, dass sich der Movingstyle jederzeit mühelos umpositionieren lässt. Mit einer integrierten Klappstütze ausgestattet, lässt sich der Bildschirm vom Movingstyle mit einer einzigen Bewegung vom Bodenständer abnehmen und in Sekundenschnelle ohne zusätzliches Zubehör in ein selbsttragendes, flexibel einsetzbares Display verwandeln. Der integrierte Akku ermöglicht kabellose Bildschirmnutzung und bietet den Nutzer:innen die Freiheit, mit dem Movingstyle überall in ihrem Zuhause Unterhaltung und Spiele geniessen zu können und flexibel zu arbeiten.

Das Display kann nahtlos zwischen Quer- und Hochformat wechseln, sodass sowohl horizontale als auch vertikale Inhalte in optimaler Form und dank einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz mit minimaler Verzögerung und Unschärfe wiedergegeben werden können. Dank Cloud Gaming ist keine Konsole erforderlich.

Ihr könnt kabellose Controller nahtlos verbinden und auf die neusten Spiele von Streaming-Diensten wie z. B. Xbox zugreifen.

Der Movingstyle verfügt über einige der fortschrittlichen Audiofunktionen von Samsung, darunter Dolby Atmos, Object Tracking Sound Lite und Q-Symphony, Adaptive Sound Pro und Active Voice Amplifier Pro, die Kinosound in jeden Raum des Zuhauses bringen.

Mit dem Betriebssystem Samsung Tizen OS4 ermöglicht das Gerät den Zugriff auf bevorzugte Apps wie Netflix5, Disney+5 und YouTube sowie auf eine umfangreiche Bibliothek an Serien und Filmen über die Samsung TV Plus-App.

Selbst wenn das Display ausgeschaltet ist, bleibt ihr mit dem täglichen "Now Brief" über wichtige Ereignisse auf dem Laufenden. Dieser kann mit nützlichen Widgets wie Wetter, Musik, Notizen und mehr individuell angepasst werden. Die "Now Brief"-Funktion kann per Sprachaktivierung freihändig "aufgeweckt" werden und liefert ganz einfach Informationen, wenn diese benötigt werden.

Zudem bietet der Movingstyle mit "Sketch Now" eine Whiteboard-App, in der ihr direkt mit den Fingern skizzieren, schreiben und gestalten könnt. Dadurch verwandelt sich das Display in eine gemeinsame Leinwand für alle im Haushalt.

Preis und Verfügbarkeit

Der Movingstyle ist ab sofort ab CHF 1499 (UVP) auf samsung.ch vorbestellbar und ab Mitte Januar 2026 online sowie im Schweizer Handel verfügbar.