Samsung: Neue Produktreihen für 2024

Samsung Electronics hat heute die weltweite Markteinführung seiner Odyssey OLED-Gaming-Monitor-, Smart-Monitor- und ViewFinity-Monitor-Reihen für 2024 bekannt gegeben. Während die aktuelle Odyssey-Reihe ein OLED-Erlebnis der nächsten Generation und neue KI-Funktionen1 bietet, bringt die Smart-Monitor-Reihe erweiterte Unterhaltungsfunktionen und stattet auch den M8 mit KI-Funktionen aus. Die ViewFinity-Reihe zeichnet sich durch eine verbesserte Konnektivität am Arbeitsplatz aus.

"Unsere neuesten Monitore bieten weltweit eine breite Palette von Optionen und schaffen ein besseres Nutzererlebnis. «Von den bahnbrechenden KI-gesteuerten Odyssey OLED-Gaming-Monitoren bis hin zu Multi-Device-Erlebnissen in den Smart-Monitor- und ViewFinity-Produktlinien – Samsung setzt sich weiterhin dafür ein, den Markt neu zu definieren und Nutzerinnen und Nutzern innovative Technologien zur Verfügung zu stellen."

Daniel Périsset, Head of Display and Storage bei Samsung Schweiz

Odyssey OLED-Serie: Hohe Bildqualität mit neuen Einbrennschutzfunktionen

Die 2024 Odyssey OLED-Modelle erweitern Samsungs Angebot an OLED-Leistung der nächsten Generation um den neuen Odyssey OLED G8 und den Odyssey OLED G6.

Der Odyssey OLED G8 ist der erste flache 32-Zoll-OLED-Gaming-Monitor von Samsung mit 4K UHD-Auflösung (3840 x 2160) und einem Seitenverhältnis von 16:9. Er hat eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und eine Grau-zu-Grau-Reaktionszeit (GtG) von 0,03 ms für ein flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay. Gleichzeitig handelt es sich bei ihm um Samsungs ersten Gaming-Monitor mit KI-Unterstützung. Der NQ8 AI Gen3-Prozessor, den Samsung auch in seinem 2024 8K-Fernseher einsetzt, skaliert Inhalte bei Verwendung der Smart TV-App sowie Games beim Streamen auf nahezu 4K hoch, um eine höhere Auflösung bei Spielen und Unterhaltung zu ermöglichen2

Der Odyssey OLED G6 ist ein 27-Zoll-Monitor mit QHD-Auflösung (2560 x 1440) und einem Seitenverhältnis von 16:9. Die Bildwiederholfrequenz von 360 Hz und eine Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) machen es Gamerinnen und Gamern leicht, mit schnellen Spielverläufen Schritt zu halten.

Beide neuen OLED-Modelle verfügen über Samsung OLED Safeguard+, eine neue unternehmenseigene Technologie zum Schutz vor Einbrennen. Die Technologie ist die weltweit erste, die das Einbrennen durch eine pulsierende Wärmeleitung auf dem Monitor verhindert. Das Dynamic Cooling System verdampft und kondensiert darüber hinaus eine Kühlflüssigkeit, sodass die Wärme fünfmal effektiver verteilt wird als mit der älteren Graphitplattenmethode, welche Einbrennen durch die Reduktion der Temperatur im Kern verhindert. Der Monitor erkennt weiter auch statische Bilder wie beispielsweise Logos und Taskleisten und reduziert automatisch deren Helligkeit, um Einbrennen vorzubeugen.

Der Odyssey OLED G8 und der OLED G6 liefern beide eine unübertroffene OLED-Bildqualität mit einer Helligkeit von 250 nits (typ.), während FreeSync Premium Pro den Grafikprozessor und das Display synchronisiert, um Ruckeln, Bildschirmverzögerungen und Bildschirmrisse zu vermeiden.

Samsungs neue OLED Glare Free-Technologie bewahrt ausserdem die Farbgenauigkeit und reduziert Reflexionen bei gleichbleibender Bildschärfe, um ein intensives Seherlebnis zu gewährleisten, selbst bei Tageslicht. Die OLED-optimierte, reflexionsarme Beschichtung überwindet den Zielkonflikt zwischen Glanz und Reflexion dank einer neuen, speziellen Hartbeschichtung und einem Oberflächenmuster.

Beide Monitore verfügen über ein superschlankes Metalldesign, das ihnen eine unverwechselbare Identität verleiht, während Core Lighting+ das Unterhaltungs- und Spielerlebnis mit einer Umgebungsbeleuchtung verbessert, die sich mit dem Bildschirm synchronisiert. Der ergonomische Standfuss macht auch lange Sitzungen bequemer, denn er ist höhenverstellbar und lässt sich neigen und schwenken.

Die neuen Odyssey OLED-Monitore sind der nächste Schritt zum Ausbau der weltweiten Marktführerschaft von Samsung bei OLED-Monitoren, die bereits ein Jahr nach der Markteinführung des ersten OLED-Modells erreicht werden konnte. Dieser Erfolg unterstreicht Samsungs rasanten Aufstieg in der Wettbewerbslandschaft der OLED-Monitore und bekräftigt gleichzeitig das Engagement, das Angebot an Gaming-Monitoren mit Modellen zu erweitern, die die firmeneigene OLED-Technologie nutzen.

Smart Monitor M8: KI-Verarbeitung für gestochen scharfe Videos und Audiodateien

Die aktualisierte Smart-Monitor-Reihe vereint ein komplettes Multi-Device-Erlebnis in einem Hub für intelligentere Unterhaltung und höhere Produktivität. Zu den aktualisierten 2024-Modellen gehören der M8, der M7 und der M5.

Der aktualisierte 32" 4K UHD Smart Monitor M8 bietet mit dem NQM AI-Prozessor neue KI-gestützte Funktionen, die das Unterhaltungserlebnis auf die nächste Stufe heben. AI Upscaling bringt Inhalte mit niedrigerer Auflösung auf nahezu 4K, und Active Voice Amplifier Pro nutzt AI, um Hintergrundgeräusche zu analysieren und die Qualität der Inhalte entsprechend zu optimieren. Das M8 verfügt über einen 360-Audio-Modus, der in Verbindung mit den Galaxy Buds für eine beeindruckende Klangumgebung sorgt. Die eingebaute SlimFit-Kamera macht es ausserdem einfach, Videogespräche über mobile Anwendungen mit Samsung Dex zu führen.

Neu in der gesamten Reihe der Smart Monitore ist ein Workout Tracker, der in Verbindung mit einer Galaxy Watch Fitnessdaten in Echtzeit auf dem Bildschirm anzeigt, selbst wenn Inhalte gestreamt werden. Dies erleichtert die Verfolgung von Trainingszielen und kann das Training angenehmer machen.

Smart TV-Apps und Samsung TV Plus bieten ferner sofortigen Zugriff auf eine breite Palette von Streaming-Diensten und Live-Inhalten, ohne dass ein PC hochgefahren oder eine Verbindung zu anderen Geräten hergestellt werden muss.

Der M7 ist in 32" und 43" mit 4K UHD (3840 x 2160) Auflösung, einer Helligkeit von 300 nits (typ.), einer Bildwiederholrate von 60 Hz und einer Grau-zu-Grau (GtG) Reaktionszeit von 4 ms erhältlich. Der M5 ist in 27" und 32" erhältlich, mit FHD-Auflösung (1920 x 1080), einer Helligkeit von 250 nits (typ.), einer Bildwiederholrate von 60 Hz und einer GtG-Reaktionszeit von 4 ms.

ViewFinity-Serie: Maximale Kreativität und Benutzerfreundlichkeit

Die neueste ViewFinity-Reihe, die für Kreative und Profis optimiert ist, umfasst den ViewFinity S8, den ViewFinity S7 und den ViewFinity S6. Alle Modelle bestehen zu mindestens 10 % aus recyceltem Kunststoff, zudem werden die Kunststoffkomponenten nicht mit chemischen Sprays behandelt.12 Bei der Verpackung wird ausserdem Klebstoff anstelle von Heftklammern verwendet, um die Demontage zu erleichtern.

Der Easy Setup Stand lässt sich mit einem Klick und ohne Werkzeug oder Schrauben montieren, so dass der ViewFinity rasch und unkompliziert aufgestellt werden kann. Jeder 2024 ViewFinity-Monitor unterstützt HDR10 und die Darstellung von 1 Milliarde Farben, was eine akkurate Farbdarstellung gewährleistet. Darüber hinaus verfügt er über TÜV-Rheinland-zertifizierte Intelligent Eye Care-Funktionen zur Entlastung der Augen bei längerem Arbeiten.

Der ViewFinity S8 bietet 27" und 32" Bildschirmoptionen, jeweils mit 4K UHD (3840 x 2160) Auflösung, einer Bildwiederholrate von 60 Hz und einer Helligkeit von 350 nits (typ.). Ausserdem verfügt er über einen USB-Hub für einfache Konnektivität und einen höhenverstellbaren Standfuss. Das Modell S80UD kommt mit einem neuen KVM-Switch zum einfachen Anschliessen und Umschalten zwischen zwei verschiedenen Eingabegeräten sowie einem USB-C-Anschluss mit bis zu 90 W Ladeleistung.

Der ViewFinity S7 ist in 27" und 32" erhältlich, jeweils mit UHD 4K (3840 x 2160) Auflösung, einer Helligkeit von 350 nits (typ.) und einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Der ViewFinity S6 ist in den Grössen 24", 27" und 32" erhältlich, jeweils mit QHD-Auflösung (2560 x 1440), einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und einer Helligkeit von 350 nits (typ.), inklusive USB-Hub und höhenverstellbarem Standfuss. Das Modell S60UD verfügt ausserdem über einen integrierten KVM-Switch und einen USB-C-Anschluss (bis zu 90 W Ladeleistung).