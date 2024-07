Samsung: Die neuen Foldables

Samsung hat heute seine neuen faltbaren Smartphones, das Galaxy Z Fold6 und das Galaxy Z Flip6, vorgestellt. Mit der Erweiterung der Z Serie werden gleichzeitig neue AI-Features in das Samsung-Ökosystem eingeführt. Während das Galaxy Z Fold6 mit angepasstem Formfaktor und zahlreichen KI-gestützten Multitasking-Features trumpft, kommt das Z Flip6 neu mit einer Top-Kamera mit 50 MP.

Die beiden Smartphones im unverwechselbaren Design sind in der Schweiz ab sofort erhältlich.

Samsungs kontinuierliche Innovation für faltbare Geräte hat die bisher schlankste und leichteste Galaxy Foldable Serie geschaffen. Das perfekt symmetrische Design mit geraden Kanten sorgt für ein ästhetisch elegantes Finish, während ein neues Bildschirmverhältnis auf dem Coverdisplay des Galaxy Z Fold6 für eine natürlichere Bedienung sorgt. Weitere Neuerungen umfassen ein verbessertes Scharnier sowie eine weitere Reduktion des Falzes.

Die neuste Galaxy Z Serie ist mit verbessertem Armor-Aluminium und Corning Gorilla Glass Victus 23 ausgestattet, was sie zur bisher robustesten Foldable Serie macht. Sowohl im Galaxy Z Fold6 als auch im Galaxy Flip6 ist der Snapdragon 8 Gen 3 Mobile-Platform für Galaxy4 verbaut, der bisher fortschrittlichsten Snapdragon-Mobilprozessor. Das aufgerüstete Kühlsystem5 maximiert die Leistung ohne Kompromisse, um die Geräte in jeder Umgebung sorglos zu nutzen.

Samsung Galaxy Z Fold6: Erhöhte Produktivität durch KI und Multitasking-Features

Das Galaxy Z Fold6 bietet eine Vielzahl von KI-gestützten Funktionen und Tools, die die Produktivität der Nutzerinnen und Nutzer dank des grossen Bildschirms und dessen Multi-Produktivität der Nutzerinnen und Nutzer dank des grossen Bildschirms und dessen Multi-Window Funktion steigern. Diese erlaubt es, bis zu drei Fenster nebeneinander offen zu haben und gleichzeitig zu bedienen.

Note Assist in Samsung Notes bietet Übersetzungen, Zusammenfassungen und automatische Formatierungen für Besprechungsnotizen. Eine neu integrierte Transkript- Funktion ermöglicht die Transkription, Übersetzung und Zusammenfassung von Sprachaufnahmen direkt in Notes.

bietet Übersetzungen, Zusammenfassungen und automatische Formatierungen für Besprechungsnotizen. Eine neu integrierte Transkript- Funktion ermöglicht die Transkription, Übersetzung und Zusammenfassung von Sprachaufnahmen direkt in Notes. Das neue Composer Feature in der Samsung-Tastatur generiert Textvorschläge basierend auf einfachen Schlüsselwörtern für E-Mail- und Social-Media-Apps wie Gmail und Instagram. Um den individuellen Tonfall je Nutzerin und Nutzer und App zu widerspiegeln, analysiert die Funktion frühere Beiträge.

generiert Textvorschläge basierend auf einfachen Schlüsselwörtern für E-Mail- und Social-Media-Apps wie Gmail und Instagram. Um den individuellen Tonfall je Nutzerin und Nutzer und App zu widerspiegeln, analysiert die Funktion frühere Beiträge. Zusätzlich ermöglicht der S Pen dank Galaxy AI schon beim Schweben über den Bildschirm den Zugriff auf Verknüpfungen zu praktischen Funktionen, ganz ohne Berührung: Ob übersetzen, Notizen anfügen oder den Zugriff zur brandneuen Funktion Sketch to Image, bei der basierend auf Skizzen und Zeichnungen verschiedene Bildoptionen generiert werden.

Galaxy AI hat weiter auch die barrierefreie Kommunikation auf dem Galaxy Z Fold6 verbessert: Interpreter maximiert den Dual-Screen-Formfaktor durch einen neuen Konversationsmodus, der Übersetzungen beiden Parteien bequem auf dem Haupt- und dem Cover-Bildschirm anzeigt, um eine natürlichere Interaktion zu ermöglichen.

Vom Aufnehmen über das Bearbeiten bis hin zum Betrachten – die KI-gestützte ProVisual Engine auf dem Galaxy Z Fold6 hebt die eigene Kreativität auf die nächste Stufe. Die erweiterte Bearbeitung mit Photo Assist auf dem grossen Bildschirm hilft dabei, mühelos professionelle Inhalte zu erstellen, während das Feature Portrait Studio eine Vielzahl von Porträtstilen wie Cartoon oder Aquarell erstellt.

Lebendige, lebensnahe Grafiken werden durch Ray Tracing unterstützt und auf einem 7.6-Zoll-Bildschirm zum Leben erweckt, der eine Helligkeit von bis zu 2’600 nits bietet.

Galaxy Z Flip6: Neu mit Top-Kamera ausgestattet

Auch die neueste Generation des Samsung Galaxy Z Flip steckt voller Innovationen und kreativer Möglichkeiten. Das 3.4-Zoll-Super-AMOLED-FlexWindow Coverdisplay wurde weiter verbessert. Über Widgets ist es nun möglich, noch mehr Features direkt vom Coverdisplay aus zu bedienen. So können Nachrichten unterwegs ganz einfach mit Suggested Replies beantwortet werden.

Neue 50-MP-Weitwinkel- und 12-MP-Ultraweitwinkelsensoren gehören zu den Highlights des Z Flip6. Sie bieten ein verbessertes Kameraerlebnis mit klaren und scharfen Details in Bildern. Der neue 50-MP-Sensor unterstützt 2x optischen Zoom für eindrückliche Fotos und bietet zudem einen AI-Zoom für perfekte Aufnahmen mit bis zu 10-fachem Zoom. Die Nightography Funktion, verbessert durch Video-HDR, ist ab sofort auch in der Instagram-Story-App verfügbar, sodass spektakuläre Nachtaufnahmen direkt in der Story gepostet werden können. Die bekannte Funktion FlexCam – bei der Fotos aufgenommen werden können, ohne das Handy zu öffnen – bietet weiterhin das vielseitigste Kameraerlebnis und eröffnet zugleich neue Möglichkeiten wie die automatische Erkennung des für die Aufnahme besten Bildausschnitts mit Auto Zoom.

Sicherheit, der man vertrauen kann

Das Galaxy Z Fold6 und das Galaxy Flip6 sind durch Samsung Knox gesichert, die sicherheitsstarke, mehrschichtige Sicherheitsplattform von Samsung Galaxy, die sensible Informationen schützt und Schwachstellen vorbeugt. Zusätzlicher Schutz bietet der erweiterte Datenschutz mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wenn Nutzerinnen und Nutzer ihre Daten mit der Samsung-Cloud sichern, synchronisieren oder wiederherstellen. Die neue Samsung Galaxy Z Serie wird auch durch Samsungs umfangreiche Liste von Sicherheits- und Datenschutzfunktionen unterstützt, einschliesslich Knox Vault, Sicherheits- und Datenschutz- Dashboard, Auto Blocker, Passkeys, Secure Wi-Fi, Quick Share und Wartungsmodus.

Preis und Verfügbarkeit

Das Galaxy Z Fold6 und Z Flip6 sind ab sofort im Schweizer Handel erhältlich. Das Galaxy Z Fold6 ist in Silver Shadow, Pink und Navy ab einem Preis von CHF 1'829 (UVP) erhältlich, während das Galaxy Z Flip6 in den Farben Silver Shadow, Yellow, Blue und Mint ab einem Preis von CHF 1'149 (UVP) erhältlich ist.

Exklusive Farben der Galaxy Foldable Serie wie Crafted Black, White sowie Peach für das Galaxy Z Flip6 sind online unter samsung.com zu erhalten.