Samsung: The Freestyle+

Samsung hat vor kurzem die Weiterentwicklung des beliebten The Freestyle vorgestellt – für ein flexibleres individuelles Unterhaltungserlebnis in zahlreichen Räumen. The Freestyle+ baut auf dem Design des ursprünglichen Freestyles auf und bietet zugleich smartere AI-Funktionen, verbesserte Helligkeit und erweiterte Unterhaltungsfunktionen. Nutzer:innen können so Inhalte mit minimalem Einrichtungs- und Einstellungsaufwand geniessen.

"The Freestyle+ spiegelt die Vision von Samsung wider, Geräte zu entwickeln, die sich auf natürliche Weise flexibel an verschiedene Alltagssituationen der Nutzer:innen anpassen. Durch die Kombination aus kompaktem, tragbarem Design und intelligenter AI ermöglicht The Freestyle+ ganz einfach, in verschiedensten Umgebungen qualitativ hochwertiges Entertainment zu geniessen."

Gianni Musumeci, Director TV/AV und Home Appliances bei Samsung Schweiz.

AI für einfache Nutzung

Das Herzstück von The Freestyle+ ist AI OptiScreen, die AI-gestützte Bildschirmoptimierungstechnologie von Samsung, die das Bild automatisch an verschiedene Projektionsflächen anpasst. Ihr müsst nur eine Fläche auswählen und das Gerät platzieren, schon kann das Entertainment losgehen. AI OptiScreen umfasst eine Reihe intelligenter Funktionen, die das Bild automatisch für verschiedene Oberflächen und Umgebungen optimieren:

3D Auto Keystone korrigiert automatisch Verzerrungen, selbst wenn auf unebene Oberflächen wie Ecken, Vorhänge oder schräge Wände projiziert wird.

korrigiert automatisch Verzerrungen, selbst wenn auf unebene Oberflächen wie Ecken, Vorhänge oder schräge Wände projiziert wird. Real-time Focus passt den Fokus bei jeder Bewegung von The Freestyle+ kontinuierlich an und sorgt so für klare, stabile Bilder ohne Unschärfen oder Bildrauschen.

passt den Fokus bei jeder Bewegung von The Freestyle+ kontinuierlich an und sorgt so für klare, stabile Bilder ohne Unschärfen oder Bildrauschen. Screen Fit passt das Bild automatisch an die Projektionsfläche an, wenn ein kompatibles Projektionszubehör verwendet wird.

passt das Bild automatisch an die Projektionsfläche an, wenn ein kompatibles Projektionszubehör verwendet wird. Wall Calibration analysiert Farbe und Muster der Projektionsfläche und minimiert visuelle Ablenkungen für eine klarere Darstellung.

Die intelligenten Funktionen des AI OptiScreen werden durch den Vision AI Companion komplementiert. Die personalisierbare AI-Plattform von Samsung verbindet den Sprachassistenten Bixby mit AI-Diensten von globalen Partnern, um eine natürlichere, dialogorientierte Interaktion zwischen Gerät und Nutzer zu ermöglichen.

Leicht zu tragen – für den täglichen Gebrauch konzipiert

The Freestyle+ wurde mit Blick auf Flexibilität entwickelt und lässt sich durch seine kompakte zylindrische Form leicht von Raum zu Raum transportieren oder sogar auf Ausflüge mitnehmen. Mit 430 ISO-Lumen bietet er im Vergleich zum ursprünglichen Freestyle eine deutlich erhöhte Helligkeit und sorgt so für eine klare und ansprechende Darstellung von Bildinhalten. The Freestyle+ ist für den täglichen Gebrauch ausgelegt und kann flexibel eingesetzt werden, ohne dass ihr euch Gedanken darüber machen müsst, ob der Raum für die Projektion geeignet ist. Dank seines um bis zu 180 Grad drehbaren Designs kann er ohne zusätzliche Halterungen oder Zubehörteile aus nahezu jedem Winkel auf verschiedenste Flächen projizieren. So lassen sich unterschiedliche Nutzungsvarianten situationsabhängig und leicht im Alltag realisieren.

Unterhaltung für unterwegs mit beeindruckendem Klang

The Freestyle+ ist ein tragbares Gerät, das nicht an eine feste Station oder Installation gebunden ist und daher auch unterwegs eingesetzt werden kann. Durch die Integration von Samsung TV Plus, Streaming-Partnern und dem Samsung Gaming Hub könnt ihr Inhalte direkt vom Projektor aus streamen, abspielen und erkunden. In Sachen Ton liefert The Freestyle+ durch einen integrierten 360-Grad-Lautsprecher einen immersiven, raumfüllenden Klang. Durch Q-Symphony kann der Freestyle+ mit kompatiblen Samsung-Soundbars synchronisiert werden und sorgt so für ein vielschichtiges und harmonisches Klangerlebnis, wo immer er eingesetzt wird. The Freestyle+ wurde von Samsung erstmals auf der CES 2026 vorgestellt. Die Markteinführung in der Schweiz ist für Q2 geplant.