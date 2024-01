CES 2024: Samsung Vision von 'AI for All'

Auf der CES 2024 in Las Vegas hat Samsung Electronics seine Vision vorgestellt, wie Menschen künftig dank AI ihre Geräte intuitiv und komfortabel nutzen können. Auf der Pressekonferenz präsentierte Samsung gemeinsam mit wichtigen Partnern technologische Neuheiten, die hinter dieser Vision stehen. Wie genau neue Produkte und Services mit integrierten AI-Funktionen den Alltag erleichtern können, dazu gaben mehrere Samsung Sprecherinnen und Sprecher Einblicke.

Jong-Hee (JH) Han, stellvertretender Vorsitzender, CEO und Leiter der Device eXperience Division von Samsung, leitete die Pressekonferenz mit einem Einblick ein, wie vernetzte Technologie dank AI das Leben der Menschen verbessern kann und dabei unaufdringlich im Hintergrund unterstützt. Im Fokus stehen Szenarien, in denen AI vernetzte Nutzungserlebnisse ermöglicht, die einfach sind und einen Mehrwert im Alltag bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, stellt Samsung auf der CES eine Reihe an neuen Produkten, Anwendungen und Services vor.

"Mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz wird es smarte und bessere Nutzungsszenarien geben, die unser Leben neu definieren können. Um diese Vision mit Leben zu füllen, hat Samsung sehr gute Ausgangsvoraussetzungen: Mit unserem breiten Portfolio an leistungsstarken Geräten und unserem Grundsatz offener Zusammenarbeit möchten wir dazu beitragen, die Vorteile von AI und Vernetzung für alle zugänglich zu machen."

Jong-Hee (JH) Han

AI-gestützte Screens und Geräte bringen neue Nutzungserfahrungen ins Zuhause

AI-Technologie wird die Nutzung von digitalen Geräten und Screens verändern. Wie genau, das erläuterte Jonathan Gabrio, Head of Connected Experience Center bei Samsung Electronics America, während der CES Pressekonferenz.

Der Neo QLED 8K QN900D von Samsung erhält ein Upgrade mit dem integrierten AI-Prozessor NQ8 AI Gen 3, der mit einem achtmal grösseren neuronalen Netzwerk und einer zweimal schnelleren neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) als das Vorgängermodell ausgestattet ist. Dank des NQ8 AI Gen3-Prozessors skaliert Samsung Neo QLED 8K-Inhalte mit niedriger Auflösung automatisch hoch, um den Nutzerinnen und Nutzern ein Seherlebnis in 8K-Qualität zu bieten. Der AI Motion Enhancer Pro verfügt über einen neuen Motion-Tracking-Algorithmus, der schnelle Bewegungsabläufe deutlicher sichtbar macht. Ausserdem verfügt Samsung Neo QLED 8K über Active Voice Amplifier Pro, der Sprache und Hintergrundgeräusche mit Hilfe von AI analysiert, um Dialoge beim Fernsehen sehr deutlich hörbar zu machen. So entsteht ein Unterhaltungserlebnis fast wie in der ersten Reihe im Kino oder Stadion. Dazu kommt Tizen OS Home, das Zugang zu den neuesten Apps, Diensten, personalisierten Inhalte und Service-Empfehlungen bietet – für ein auf individuelle Präferenzen zugeschnittenes Unterhaltungserlebnis.

Um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer einzugehen, hat Samsung eine Reihe von Accessibility-Funktionen entwickelt. Dazu zählt eine Gebärdensprachfunktion im Samsung Neo QLED, die von Menschen mit Hörbeeinträchtigung mit Gesten gesteuert werden kann. Ausserdem steht für Menschen mit Sehbeeinträchtigung eine Audio-Untertitel-Funktion zur Verfügung, die Untertitel in Echtzeit in gesprochene Sprache umwandelt.

Ein besonderes Highlight im Bereich Sound ist der Music Frame, ein Lautsprecher, der sich wie ein Bilderrahmen mit individualisierbarem Motiv nahtlos in die Wohnumgebung fügt. Über die Q-Symphony-Funktion lässt sich der Music Frame mit Samsung TVs und Soundbars synchronisieren und bringt so mit minimalem Aufwand satte Bässe und Surround-Sound von zwei eingebauten Tieftönern in die Wohnung.

Neuigkeiten gibt es auch für Ballie: Samsung hat den kleinen, runden Roboter erstmals auf der CES 2020 vorgestellt und seitdem erheblich verbessert. Ballie hat sich mittlerweile zu einem AI-Begleiter entwickelt, der mit anderen intelligenten Geräten interagieren kann, um individuell zu unterstützen. Er kann lästige Aufgaben übernehmen und Bilder und Videos auf Wände projizieren, damit Nutzerinnen und Nutzer wichtige Informationen wie Wetter und Nachrichten genau dort anschauen können, wo sie sich gerade befinden.

Zu den Neuheiten im Bereich Kühlen zählt der Bespoke 4-Door French Door Kühlschrank mit AI Family Hub+, der das Portfolio ergänzt. Er ist mit einem 32-Zoll-Bildschirm ausgestattet und verfügt über das neue AI Vision Inside. Bei dieser Funktion erkennt eine interne Kamera bis zu 33 verschiedene Lebensmittel, die in den Kühlschrank gelegt oder aus ihm entnommen werden. Auf Basis dieser Zutaten können sich Nutzerinnen und Nutzer dann Rezepte vorschlagen lassen. Es ist ausserdem möglich, auf dem Bildschirm des Viertürers ein Verfallsdatum für Lebensmittel festzulegen, sodass der Kühlschrank eine Benachrichtigung senden kann, wenn sich das festgelegte Datum nähert. Diese AI-Funktionen können dabei helfen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und dadurch Geld einzusparen.

Der angekündigte Staubsauger- und Wischroboter Bespoke Jet Bot Combo wiederum wird AI-Technologie nutzen, um das Putzen bequem und einfach zu machen. Die im Vergleich zum Vorgängermodell verbesserte AI-Objekterkennung kann mehr Objekte, Flecken und Räume erkennen. Der Bespoke Jet Bot Combo erkennt automatisch die Art des Bodens und die Länge von Teppichen und passt seine Einstellungen entsprechend an.