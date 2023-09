Samsung präsentiert neue SD-Speicherkarten

Samsung präsentiert seine neue Speicherkarte PRO Ultimate im microSD- und Full-SD-Format. Die Pro Ultimate speichert bis zu 512 Gigabyte Daten und bietet eine erhöhte Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Die Speicherkarten sind ab sofort in der Schweiz erhältlich.

Samsung stellt sein neues Vorzeigemodell bei den Speicherkarten, die PRO Ultimate, vor. Die PRO Ultimate ist eine UHS-I Speicherkarte im microSD- und Full-SD-Format und bietet eine Kapazität von bis zu 512 Gigabyte (GB) und eine bemerkenswerte sequenzielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 200 Megabyte pro Sekunde (MB/s).

"Angesichts des wachsenden Aufkommens an hochauflösenden Inhalten, die von Geräten wie Drohnen, Action-Kameras und DSLR-Kameras generiert werden, sollten Content Creators in der Lage sein, nahtlos mit grossformatigen Inhalten zu arbeiten, egal ob sie ihre Daten schreiben, lesen oder übertragen, Sie sind bei ihrer Arbeit auf eine hohe Geschwindigkeit und Leistung ihrer Speicherkarten angewiesen. Deshalb wurde die neue Samsung PRO Ultimate so entwickelt, dass sie diese Anforderungen dank verbesserter Controller-Technologien und Mehrfach-Schutzfunktionen noch besser erfüllt."