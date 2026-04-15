Samsung an der Home 2026

Die Home 2026 öffnet vom 18. bis 21. April in Zürich ihre Tore und ist dieses Jahr an den ersten beiden Tagen erstmals auch für Konsument:innen zugänglich. Samsung präsentiert an der Messe für Unterhaltungselektronik sowie Haushalts- und Lifestylegeräte sein neues TV-Lineup 2026. Im Fokus steht die Micro RGB Technologie, die bislang nur in 115 Zoll erhältlich war und nun in 65 und 75 Zoll live zu erleben ist. Unter Samsungs Vision "Your Companion to AI Living" werden an der Messe neben einem vielfältigen TV-Sortiment auch Neuheiten aus den Bereichen Mobile eXperience und Haushaltsgeräten gezeigt.

Die Home 2026 findet vom 18. bis 21. April in Zürich statt und öffnet dieses Jahr am Wochenende erstmals auch für die Öffentlichkeit. Samsung, seit 20 Jahren die weltweit führende TV-Marke1, präsentiert dabei sein TV-Lineup 2026 in der Schweiz. Im Mittelpunkt steht Micro RGB, eine Displaytechnologie der nächsten Generation, die nun auch in Formaten für alltägliche Wohnräume verfügbar ist. Für Konsument:innen bietet sich damit die Gelegenheit, Samsung live zu erleben und vor Ort von Gewinnspielen und exklusiven Angeboten zu profitieren. Der Samsung Booth befindet sich in Halle 3, Stand H3.10.

Micro RGB: Kinoqualität für zuhause

Micro RGB basiert auf winzigen roten, grünen und blauen Leuchtdioden – kleiner als 100 Mikrometer – die unabhängig voneinander leuchten und so eine Präzision in Farbe und Kontrast ermöglichen, die mit herkömmlicher Displaytechnologie nicht erreichbar ist. Der VDE-zertifizierte2 Micro RGB Precision Color 100 Standard deckt 100 Prozent des BT.2020-Farbraums ab. Die Glare Free Technologie3 reduziert Reflexionen und sorgt auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen für ein klares Bild.

Nachdem Samsung die Technologie zunächst in einem 115-Zoll-Modell eingeführt hatte, umfasst das Lineup 2026 nun Grössen von 55 bis 115 Zoll. An der Home 2026 sind die Modelle in 65 und 75 Zoll zu sehen.

Mit Vision AI Companion wird der TV zum Alltagsbegleiter

Alle neuen Modelle integrieren den Vision AI Companion (VAC)4, Samsungs KI-Plattform für ein personalisiertes Fernseherlebnis. VAC antizipiert, was Zuschauer:innen sehen möchten, passt Bild und Ton automatisch an den Inhalt an und liefert kontextbezogene Informationen direkt auf den Bildschirm. Damit wird der Fernseher vom passiven Display zum aktiven Teil des Alltags – eingebettet in das Samsung-Ökosystem mit SmartThings.

Alles rund um AI Living

Auch abseits der TVs gibt es an der Home 2026 einiges zu entdecken. Aus dem Bespoke AI-Sortiment zeigt Samsung ausgewählte Haushaltsgeräten – von Kühlschränken mit KI-gestützter Lebensmittelerkennung über optimierte Waschmaschinen bis hin zu Staubsaugern, die sich automatisch an verschiedene Bodenbeläge und Reinigungsumgebungen anpassen. Ergänzt wird das Angebot durch die aktuelle Smartphone-Palette sowie Monitore. Verbunden werden all diese Geräte über SmartThings5, das sie zu einem nahtlosen Ökosystem zusammenführt.