Samsungs TV-Lineup 2026

Samsung bringt sein komplettes TV-Sortiment für 2026 weltweit auf den Markt. Die Palette reicht von Premium-Modellen wie Micro RGB, OLED und Neo QLED bis hin zu Mini LED und UHD. Bei der Präsentation in Eschborn zeigte das Unternehmen die neueste Generation von Fernsehern, die verstärkt auf AI-Funktionen setzen.

Vision AI Companion für euren Alltag

Mit dem Vision AI Companion (VAC) integriert Samsung AI-Dienste wie Bixby, Perplexity und Microsoft Copilot direkt in eure Geräte. Diese Funktionen stehen euch nun auf fast allen Modellen ab 4K-Auflösung zur Verfügung. Die AI hilft euch dabei, passende Empfehlungen für Filme oder Musik zu finden und optimiert euer Erlebnis in verschiedenen Bereichen:

AI Upscaling Pro: Verbessert Inhalte mit niedriger Auflösung in Echtzeit für mehr Details und Kontrast.

Verbessert Inhalte mit niedriger Auflösung in Echtzeit für mehr Details und Kontrast. AI Football Mode Pro: Analysiert Sportübertragungen für flüssigere Bewegungen und eine bessere Atmosphäre.

Analysiert Sportübertragungen für flüssigere Bewegungen und eine bessere Atmosphäre. AI Sound Controller Pro: Passt Stimmen und Hintergrundgeräusche individuell an.

Micro RGB und OLED: Technik für hohe Ansprüche

Die Micro RGB-Serie (R95H und R85H) nutzt winzige, selbstleuchtende LEDs für präzise Farben und hohe Helligkeit. Dank der Glare-Free-Technologie werden Lichtreflexionen minimiert. Die Modelle sind in Grössen bis zu 115 Zoll verfügbar.

Im OLED-Bereich (S99H bis S85H) erwartet euch tiefes Schwarz und eine hohe Farbtreue. Das Modell S99H bietet zudem das FloatLayer-Design für eine leichtere Optik im Raum. Wenn ihr gerne spielt, profitiert ihr beim Ultimate Gaming Pack von 165 Hz und Unterstützung für VRR-Plattformen wie AMD FreeSync Premium Pro und NVIDIA G-SYNC.

Lifestyle-TVs und Audio

Die Reihe The Frame wurde erweitert. Neben dem klassischen Design gibt es nun das Pro-Modell mit Wireless One Connect Box und eine Einbau-Variante (LS03HE) für eine bündige Wandmontage. Ihr habt dabei Zugriff auf über 5'000 Kunstwerke im Art Mode.

Passend dazu ergänzen die Lautsprecher Music Studio 7 und 5 das Sortiment. Sie lassen sich über Q-Symphony mit eurem Fernseher verbinden. Das Music Studio 7 bietet 3.1.1-Kanal-Klang und Dolby Atmos, während das kompaktere Music Studio 5 durch das Dot Design von Erwan Bouroullec und eine AI-gestützte Basssteuerung auffällt.

Samsung TV Plus und Konnektivität

Über den Dienst Samsung TV Plus erhaltet ihr ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf zahlreiche Filme und Serien. Zudem unterstützen ausgewählte Modelle 2026 nun Google Cast, womit ihr Inhalte direkt von eurem Smartphone auf den TV streamen könnt. Mit Google Fotos Memories lassen sich zudem eure persönlichen Bilder direkt auf dem grossen Bildschirm anzeigen.