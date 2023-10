Samsung: Die Zukunft des Fernsehens

Der Samsung Micro LED TV ist nun auch im Schweizer Handel verfügbar. Der Micro LED TV stellt die Krönung des Premium-Segments im TV Portfolio von Samsung dar, da er viele Vorteile verschiedener TV-Technologien miteinander vereint: Gestochen scharfe Bilddetails durch Millionen winziger, selbstleuchtender Micro LED-Einheiten, kraftvolle Farben und Kontraste sowie ein ästhetisches Design dank Infinity-Screen.

Mit der Micro LED TV Technologie ist die nächste Generation der TV-Technologie Wirklichkeit geworden: Als globaler Marktführer seit 17 Jahren hat Samsung die Grenzen der Bildqualität und Innovation durch die Einführung von Produkten mit den neuesten Technologien ständig erweitert. Micro LED TVs sind die Krönung des Premium-Segments im Portfolio von Samsung, da sie die Vorteile verschiedener TV-Technologien vereinen und den Blick der TV-Technologie in Richtung Zukunft richten.

Das scharfe Bild entsteht durch Millionen von winzigen, selbstleuchtenden Micro LED Einheiten, die ohne Hintergrundbeleuchtung und Farbfilter auskommen. Farben und Kontraste werden so bei einer konstant starken Helligkeit kraftvoll wiedergegeben. Doch nicht nur die Bildqualität folgt hohen Ansprüchen, auch die Eleganz der TVs dürfte Expertinnen und Experten gefallen: Das nahezu rahmenlose Display sorgt für eine wertige Ästhetik in zeitlos eleganten, hochwertigen Räumen.

Imposante Bildintensität und nahtlose Ästhetik

Dank der 25 Millionen mikrometergrossen RGB-LEDs, die von selbst Licht und Farbe erzeugen, sorgt der Micro LED Display für eine beachtliche Bildqualität zu jedem Zeitpunkt. Beeindruckende Tiefen, lebensnahe Farben neben viel Klarheit und Kontrast schaffen so ein imposantes Fernseh-Erlebnis. Der Micro LED TV bietet eine 20-Bit-Graustufentiefe, durch welche Bilddetails sehr genau wiedergeben werden können. Sie ermöglichen mit über 1 Million Stufen des Farbspektrums ein begeisterndes HDR-Erlebnis, welches durch die Wiedergabe von 100 Prozent der DCI- und Adobe RGB-Farbskala besonders zur Geltung kommt.

Kinoerlebnis für zu Hause: Micro LED TV folgt Markttrend hin zu grossen Bildschirmen

Der Micro LED TV ist per sofort in der Schweiz mit 110 Zoll Bildschirmdiagonale verfügbar. Da die Standard-TV-Grössen im Laufe der Jahre immer grösser wurden, hat sich Samsung den Branchentrends und Verbraucherwünschen angepasst, und begonnen, ultragrosse TVs zu entwickeln.

"Durch die Vielzahl an Streaming-Diensten steht Nutzerinnen und Nutzern heute ein breites Spektrum an Film- und Fernseh-Inhalten on demand zur Verfügung. Es ist daher nachvollziehbar, dass auch die Nachfrage nach ultragrossen Fernsehern steigt, die es ermöglichen, tief in das Geschehen auf dem Bildschirm einzutauchen. Mit dem Micro LED TV ist es uns gelungen, diesem Wunsch nachzukommen und das einzigartige Kinofeeling direkt in die Wohnzimmer zu holen."

Gianni Musumeci, Head of TV/AV bei Samsung Schweiz

Mehrdimensionaler Klang mithilfe von Dolby Atmos und KI

Das beeindruckendste Seherlebnis wird durch einen leistungsstarken Sound komplett. Dolby Atmos ist direkt in das TV-Gerät integriert und liefert ein starkes, beeindruckendes Audioerlebnis mit Lautsprechern für den oberen, seitlichen und unteren Kanal, wodurch ein einnehmender multidimensionaler Klang entsteht. Egal, ob Nutzerinnen und Nutzer ein Spiel spielen, eine Konzertaufnahme oder ihren Lieblingsfilm geniessen möchten – durch Dolby Atmos eröffnet sich ein umfassendes räumliches Klangerlebnis, das man hören und fühlen kann. Darüber hinaus bietet der Micro LED TV Sound Remastering, das KI nutzt, um Klangobjekte nachzubearbeiten. So wird ermöglicht, dass Stimmen klar herauskommen und Umgebungsgeräusche immersiv sind. Mithilfe eines dynamischen Object Tracing Sounds (OTS Pro), der den Bewegungen in jeder Szene folgt, erhalten Sound-Komponenten stets die passende Lautstärke.

Viele Möglichkeiten der Personalisierung und individuellen Nutzung

Die Micro LED-Technologie ist modular und damit nicht an Form, Seitenverhältnis oder Grössenrestriktionen gebunden. Die Micro LED TVs lassen sich daher individuell nach Nutzerwünschen aufsetzen und verfügen über eine Vielzahl von Funktionen zur Personalisierung: Mit dem Art Mode können Nutzerinnen und Nutzer ihr Wohnzimmer in eine Kunstgalerie verwandeln. Dafür wählen sie entweder ihre Lieblingskunstwerke oder digitalen Fotos für die Wiedergabe auf dem Display aus.

Mit Multi View können Inhalte von vier verschiedenen Quellen gleichzeitig betrachtet werden in nahezu unverfälschter 4K-Auflösung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Damit lassen sich beispielweise Video- und Grafikbilder bearbeiten, für die der Micro LED TV die Qualitätsprüfung von Professional Display erhalten hat.

Ein kompatibles Smartphone lässt sich mit dem Micro LED TV ganz einfach verbinden, sodass persönliche Inhalte, wie beispielsweise eingehende Nachrichten, auch während des Filme Schauens mithilfe der Smart Things App auf den TV gespiegelt werden können [2]. So haben Nutzerinnen und Nutzer alles Wichtige jederzeit im Blick.

# Preis und Verfügbarkeit

Der Micro LED TV (110 Zoll, Model-Code: MNA110MS1ACXXE) ist ab einem Preis von CHF 149'000 (UVP) in der Farbe Monolith Silver erhältlich. Er ist ab sofort im Handel und bei ausgewählten Fachhändlern verfügbar. In den Grössen 101 Zoll, 89 Zoll und 76 Zoll ist der Micro LED TV auf Bestellung erhältlich.