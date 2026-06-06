Sand: Raiders of Sophie erscheint demnächst

Die Indie-Entwickler Hologryph und TowerHaus heissen euch willkommen, um in einer Wüstenwelt voller actiongeladenem, von Mechs angetriebenem Multiplayer-Chaos in "Sand: Raiders of Sophie" zu überleben, das am 10. Juni auf Steam erscheint! Passt riesige, modulare Mechs an, sucht in der weiten Wüste nach Brauchbarem und stellt euch furchterregenden Feinden sowie anderen rücksichtslosen Spielern.

"Sand" spielt in einer alternativen, dieselpunkigen Welt auf dem ruinierten Planeten Sophie, auf dem eine ökologische Katastrophe die Ozeane verdampft hat. Alles, was übrig geblieben ist, sind Menschen und ihre Trampler-Mechs, titanische, mechanische, sich bewegende Bestien, die Sophies weitläufiges Ödland durchqueren können. Alleine oder in Teams arbeitend, durchkämmen die Menschen nun Sophies weitreichende Wüsten, suchen nach verborgenen Reichtümern und kämpfen darum, diese zu behalten. Für Spieler, die den Nervenkitzel von Extraction-Shootern ohne die brutale Lernkurve suchen, oder für Fans von Survival-Spielen, die es leid sind, sich einzuloggen und ihre Basis geplündert vorzufinden, bietet "Sand" eine frische Alternative.

"Sand: Raiders of Sophie" wird am 10. Juni für erscheinen.