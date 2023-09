Story-Trailer zu Sand Land

Bandai Namco hat einen Trailer zu "Sand Land" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast zweieinhalb Minuten lang die Story von "Sand Land" nähergebracht. Am Ende des Materials wird zudem ein komplett neuer Charakter angeteasert.

"Sand Land" spielt in einer Wüstenwelt, in der sowohl Menschen als auch Dämonen unter extremer Wasserknappheit leiden. Spieler begleiten ein ungleiches Trio auf ihrer Suche nach einer legendären Quelle, die in der Wüste versteckt ist. Denn der Kleinstadt-Sheriff Rao will mit der Unterstützung der Dämonen ganz Sand Land von der Wasserknappheit befreien. Ihm zur Seite steht Belzebub, der Sohn Satans, der das reine Herz eines kleinen Kindes hat und über eine übermenschliche Stärke sowie telepathische Fähigkeiten verfügt. Der weise, alte Dämon Sheef mit seiner diebischen Art begleitet die beiden auf ihrem Abenteuer.

"Sand Land" ist momentan unterminiert, aber für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache.