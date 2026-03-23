Saros erlaubt Deaktivierung permanenter Freischaltungen

Housemarque hat jetzt weitere Einblicke in das spielerische Grundgerüst von "Saros" gewährt. So sorgt die Deaktivierung permanenter Freischaltungen für eine höhere Herausforderung.

"Saros" erweitert demnach das Roguelike-Prinzip von "Returnal" um flexible Anpassungen des Schwierigkeitsgrads. Im Zentrum steht dabei das System "The Passage", über der Hauptcharaktere Arjun Devraj dauerhafte Verbesserungen freischalten kann, zum Beispiel Wiederbelebung oder erhöhte Werte.

Diese Progression soll den Titel nicht vereinfachen, sondern mehr Kontrolle ermöglichen. Ergänzend kommen Carcosan-Modifikatoren zum Einsatz, welche Vorteile oder zusätzliche Herausforderungen bieten. Wir können zudem permanente Freischaltungen deaktivieren, um den Anspruch zu erhöhen. Teleportfunktionen erleichtern ausserdem das erneute Erkunden bereits besuchter Biome und das Sammeln von Ressourcen.

Erst in der vergangenen Woche stellte uns ein packender Trailer die zentralen Features von "Saros" vor. unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Saros" erscheint am 30. April exklusiv für PS5.