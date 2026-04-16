Saros: Downloadumfang bekannt

Noch in diesem Monat können wir endlich selbst in die Welt von "Saros" eintauchen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz dafür auf der PS5 reserviert bzw. freigeschaufelt werden muss.

So vermeldet PlayStation Game Size, dass der Downloadumfang von "Saros" genau 83,440 GB beträgt. Hierbei handelt es sich um die Version 01.002.002. Käufer der Deluxe Version können schon am 21. April mit dem Pre-Loading loslegen und alle anderen zwei Tage später, also am 23. April.

Bereits im März hatte Creative Director Gregory Louden erklärt, dass "Saros" eine niedrigere Einstiegshürde als der Quasi-Vorgänger "Returnal" haben werde. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Saros" erscheint am 30. April exklusiv für PS5.