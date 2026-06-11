Saros erhält Fotomodus

Housemarque führt heute den Fotomodus für "Saros" ein. Der Fotomodus bietet Spielern eine Reihe kreativer Werkzeuge, mit denen sie beeindruckende Momente ihrer Erlebnisse in dem von Kritikern gefeierten PlayStation 5-Titel festhalten und teilen können.

Im Fotomodus können Spieler das Geschehen unterbrechen und mithilfe verschiedener Optionen für Kamera, Objektiv, Beleuchtung, Farbe und Bildausschnitt filmreife Aufnahmen erstellen. Ob es darum geht, spannende Kampfsequenzen, stimmungsvolle Umgebungen oder ruhige Momente der Charaktere in Szene zu setzen – der Fotomodus wurde entwickelt, um den Spielern mehr Kontrolle darüber zu geben, wie sie die Welt von "Saros" erleben, festhalten und teilen können.

Zu den wichtigsten Funktionen des Fotomodus gehören: