Saros: Präsentation bei den Game Awards

In Form von "Saros" wurde mittlerweile ein weiterer Titel für die Game Awards bestätigt. Wir wissen sogar schon ungefähr, was uns diesbezüglich bei dem Event von Geoff Keighley gezeigt wird.

Demnach wird uns Housemarque bei den Game Awards einen neuen Blick auf "Saros" bieten. Die grundsätzliche Spielstruktur hatte man ja bereits in Form eines ausführlichen Gameplay-Trailers bei einem State of Play im September erklärt. In diesem Kontext wurde auch der Releasetermin verkündet. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Saros" war im Februar, ebenfalls bei einem State of Play, angekündigt worden. Damals wurde ein erster Trailer zu dem Actiontitel präsentiert.

"Saros" erscheint am 20. März 2026 exklusiv für PS5.