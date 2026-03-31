Saros mit niedrigerer Einstiegshürde als Returnal

Housemarque beabsichtigt, dass "Saros" eine niedrigere Einstiegshürde als der Quasi-Vorgänger "Returnal" hat. Creative Director Gregory Louden hat auch erklärt, wie das bewerkstelligt werden soll.

So werden mehrere Speicherplätze in "Saros" integriert, womit parallele Spieldurchläufe ermöglicht werden sollen. Zudem gibt es eine Funktion zum Unterbrechen laufender Sitzungen, um später weiterspielen zu können. Ergänzend lassen sich Schwierigkeitsgrad und Fortschritt auch flexibler steuern, etwa durch Wiederbelebungsoptionen, dauerhafte Verbesserungen oder anpassbare Modifikatoren.

Die durchschnittliche Dauer einer Spiel-Session mit "Saros" liegt bei rund 30 Minuten, wie Associated Design Director Mitja Roskari ergänzt. Laut Housemarque bleibt der Titel stets herausfordernd, bietet aber mehr Möglichkeiten zur individuellen Anpassung und besseren Vereinbarkeit mit begrenzter Spielzeit.

Erst letzte Woche hatte Housemarque einen genaueren Einblick in die Herausforderungen von "Saros" geboten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Saros" erscheint am 30. April exklusiv für PS5.