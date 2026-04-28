Saros: Frisches Gameplay

Entwickler Housemarque hat neue Gameplay-Impressionen aus "Saros" veröffentlicht. Diese könnten vor allem für bislang noch unentschlossene Käufer des Titels interessant sein.

Hier werden uns nämlich die ersten acht Minuten aus "Saros" gezeigt. Wir erleben also den Beginn des Actiontitels und werden in diesem Rahmen etwa in die Story eingeführt. Zudem lernen wir die Grundlagen der Steuerung kennen und besiegen einige Gegner.

Erst gestern war eine umfangreiche Technik-Analyse zu "Saros" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Saros" erscheint übermorgen exklusiv für PS5.