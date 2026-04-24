Saros: Launchtrailer veröffentlicht

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Housemarque haben schon den Launchtrailer zu "Saros" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir fast zwei Minuten lang auf "Saros" eingestimmt. Dabei gibt es etwa atmosphärische Szenen von der Spielwelt und natürlich auch Gameplay zu sehen. Somit wird uns die spielerische Mischung aus Bullet Hell und Sci-Fi-Horror kurz, knapp und präzise schmackhaft gemacht.

Erst letzte Woche waren die technischen Verbesserungen von "Saros" auf der PlayStation 5 Pro ausführlich erklärt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Saros" erscheint am 30. April exklusiv für PS5.