Saros erscheint im März 2026

Housemarque hat bei der gestrigen State of Play-Ausgabe auch einen Releasetermin für "Saros" verkündet. Demnach ist es im März des nächsten Jahres soweit.

Konkret ist "Saros" ab 20. März 2026 erhältlich. Als Plattform wird lediglich die PS5 angegeben, wobei eine PC-Portierung sehr realistisch erscheint, aber noch nicht offiziell bestätigt wurde. Denkbar wäre auch eine zeitlich begrenzte Exklusivität für die Sony-Konsole.

Begleitend gibt es einen umfangreicheren Gameplay-Trailer zu "Saros" zu sehen. Dieser stellt uns über fünf Minuten lang in überwiegend düsteren Szenen die unterschiedlichen Facetten des Actiontitels vor.

"Saros" war im Februar angekündigt worden.