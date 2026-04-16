Saros: Die Technische Features des neuen Spiels

Ab dem 30. April ist "Saros" exklusiv für PlayStation 5 erhältlich. Der Titel wird von den Action-Experten von Housemarque, den Machern von "Returnal", entwickelt. In dem Titel übernehmen Spieler die Rolle von Arjun Devraj, einem Vollstrecker des Soltari-Konzerns, der auf die gestaltwandelnde Welt Carcosa entsandt wurde – einem Planeten voller Geheimnisse und Gefahren.

Technische Updates für Saros auf PS5 Pro

Housemarque hat die Unterstützung für PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) auf die neueste Version aktualisiert. Durch diesen Upscaler wird in Saros eine Bildqualität erreicht, die nah an natives 4k herankommt. Das Ziel des Teams bleibt es weiterhin, die Grenzen der Hardware auszureizen.

Verbesserte Auflösung und Performance

Auf der PS5 Pro wurde die Basis-Render-Auflösung vor dem Upscaling erhöht. Dadurch erhaltet ihr bei 60 FPS ein schärferes Bild als auf der Standard-Konsole. Um die Bildrate auch in Kämpfen stabil zu halten, wird eine dynamische Auflösung genutzt. Während das Spiel auf der PS5 bereits stabil läuft, bietet die Pro-Version zusätzliche Optimierungen bei Reflexionen und der allgemeinen Grafikqualität. Lediglich in wichtigen Filmsequenzen wird zugunsten der visuellen Details auf 30 FPS gewechselt.

Präzises 3D-Audio

Unter Verwendung von Tempest 3D AudioTech wurde das Sound-Erlebnis weiterentwickelt. Mit Kopfhörern oder einem entsprechenden Setup nimmt ihr Gegner, die Umgebung von Carcosa und die Musik räumlich wahr.

Einsatz des DualSense-Controllers

Die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers werden für verschiedene Funktionen genutzt:

L2 vollständig gedrückt: Aktiviert die Energiewaffe, mit der ihr gesammelte Projektile zurückfeuert.

Aktiviert die Energiewaffe, mit der ihr gesammelte Projektile zurückfeuert. L2 halb gedrückt: Aktiviert das alternative Feuer der Hauptwaffe, wie etwa Granatwerfer oder abprallende Projektile.

Zusätzlich sorgt das haptische Feedback für eine physische Erfahrung der Action und der Spielwelt. Die Vibrationen wurden detailliert angepasst, um euch tiefer in die Geschichte und das Geschehen eintauchen zu lassen.

Schnelle Ladezeiten

Durch die SSD der Konsole werden die Ladezeiten kurz gehalten. So gelangt ihr nach einem Bildschirmtod schnell zurück in den Kampf oder nutzt die Passage für Aufwertungen. Besonders bei der sogenannten Finsternis-Steigerung werden Grafik, Audio und Gameplay kombiniert, um ein neues Spielerlebnis zu erzeugen.